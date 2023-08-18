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“双碳”目标引领汽车产业变革 行业加速拥抱智能化赛道

2023年08月18日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者栗翘楚）8月18日，由广州市人民政府指导，广州市工业和信息化局支持，中国能源汽车传播集团主办，中国汽车报社承办的“问路碳中和——2023汽车碳中和峰会新闻发布会”在北京举行。

广州市人民政府副秘书长马曙在发表致辞时表示：“今年正值中国汽车工业发展70周年，广州将与中国能源汽车传播集团等国家级平台强强联合，举办‘问路碳中和——2023汽车碳中和峰会’、‘2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会’、‘广州汽车产业发展大会’、‘广州汽车电子创新周’等集‘展、会、赛’于一体的系列活动。”

中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼中国能源报总编辑谢戎彬表示：“碳中和已成为全球共同关注话题，落实‘双碳’战略，推进绿色低碳发展，是汽车强国的应有之义，是产业高质量发展和转型升级的必然要求。汽车产业实现碳中和目标绝非一己之力，需要政产学研企全产业链高效协同共同推进，也需要来自社会各方的关注和鼓励。”

广州作为中国汽车生产重镇，近年来正加速度迈向万亿级“智车之城”，以自主创新打造智能汽车的“大脑、骨骼和四肢”为己任，致力于推动中国智能网联新能源汽车的高质量发展。

马曙表示，一直以来，广州紧扣汽车的电动化、网联化、智能化、共享化转型趋势来落实碳中和、碳达峰战略。具体举措包括：优化产能布局，推动整车企业向低碳化、智能化转型；完善创新体系，激发汽车产业链创新活力；推进跨界融合，构建新型产业生态。

针对汽车产业在落实碳中和方面应当发挥何种作用，谢戎彬表示，中国汽车要全面推动技术变革、质量提升、制造升级，统筹全产业链协同降碳，发挥“领头羊”的产业引领作用；中国汽车要当好绿色发展战略的践行者和先行者，推动能源结构的转型升级和交通领域的低碳发展；中国汽车要推进国际国内协作交流，一定范围内输出中国经验、中国标准和中国方案。

对于汽车企业来说，低碳转型是个长期过程，需要统筹协调短期效益和长期发展。中国汽车工业协会总工程师叶盛基建议：“汽车应当致力于实现能源转型、原材料供应、产品实现全过程、产品使用和回收再利用等五个环节的全面低碳化，以此来推动全产业链和全生命周期低碳减碳目标的实现。”他表示，自“双碳”战略目标发布以来，汽车产业链上下游积极行动，在研究和推动汽车业“双碳”目标实施的技术路径和实施方案方面，开展了许多探索和实践，相信在产业链各方以及行业上下的共同努力下，汽车行业“双碳”目标的实施一定会科学有序推进，达到预期目的，取得预期成效。

当前，我国氢能产业进入加速发展期，氢燃料电池也成为了新能源汽车产业的新增长点。中国能源研究会能源政策研究室主任林卫斌表示，为进一步推进氢能的产业化发展，首先要持续降低氢能的生产成本，尤其是可再生能源电解水制氢；其次则要加快突破氢能存储、运输和加注等领域瓶颈，加强关键技术、材料和装备的研发、示范和推广，加强基础设施建设；第三，要稳步推进氢能多元化应用，拓展氢能在交通、化工、钢铁、电力和储能等领域的应用，推动规模化发展。

据主办方介绍，“问路碳中和——2023汽车碳中和峰会”将于9月19-20日在广州举办。峰会将通过1个主论坛+7个分论坛，围绕全产业链降碳协同、产业短期与中长期发展统筹、传统汽车转型、新能源汽车高质量发展、氢能和储能产业化发展、智能网联及新能源产业投资等行业热点话题展开深度讨论。

(责编：郝帅、吕骞)
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