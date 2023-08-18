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政策“组合拳”来了，购车用车有了哪些新实惠

2023年08月18日17:01 | 来源：新华网
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新华社北京8月18日电 题：政策“组合拳”来了，购车用车有了哪些新实惠

开栏的话：

今年以来，围绕高质量发展这个首要任务，党中央、国务院陆续出台一系列政策举措。这些政策举措有着怎样的考量？有哪些具体内容？会给经济社会发展和百姓生活带来什么影响？即日起，新华社开设“新华解码”栏目，为广大群众和经营主体提供权威政策解读。

新华社记者高亢、吴慧珺

国家发展改革委近期发布《关于恢复和扩大消费的措施》，其中，促进汽车消费等新政策备受关注。

此次，新措施包括优化汽车购买使用管理、扩大新能源汽车消费等一系列具体举措。

促消费再发力，我们来算一算现在购买和使用新能源汽车是否划算。

——延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策：2024年至2025年免征车辆购置税，每辆免税额不超过3万元；2026年至2027年减半征收车辆购置税，每辆减税额不超过1.5万元。

假如消费者从现在至2025年底前，购入一台30万元的合规新能源乘用车，车辆购置税税率为10%，应纳税额为3万元，可享受政策，无需缴纳车辆购置税；2026年至2027年之间购入同价车型，按减半征收，需缴纳车辆购置税1.5万元。

让利于民。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，2023年上半年，我国免征新能源汽车车辆购置税达491.7亿元，同比增长44.1%。

——电动出行成本较低，充电更加便利。“假如一辆新能源汽车充50度电能跑300公里，在公共充电站一次满额充电费用可低至35元左右。”据电力系统相关人士介绍，现在公共充电桩的峰、平、谷段电费+充电服务费合计每度电价格约在0.7元至2.2元之间，充电相较加油费用明显更低。

北京市民孟广富对此深有感触。“之前燃油车每月油费将近千元，现在家里安了充电桩，在波谷电价时段充电，一个月费用不到200元，非常划算。”他说，如今居民小区和城区的充电桩越来越多，他身边不少朋友都在计划将燃油车换成新能源车。

电动出行，“桩”要先行。近年来，政策引导充电基础设施建设持续提速。以安徽为例，国网安徽电动汽车服务有限公司目前已建设充电站1500余座，充电桩5600余台，今年在乡镇区域新增2000台有序充电桩，上半年累计充电量同比增长114%。

“假如一辆车一年跑1.5万公里，燃油车加油大约需花费1万元，换成新能源车充电，大约花费2000多元。”安徽省汽车经销商商会秘书长韩震说，新措施要求降低新能源汽车用电成本，将使众多新能源车主和消费者受益。

——各地补贴、消费券陆续发力。北京今年3月至8月底期间置换新能源车补贴可达1万元；山东临沂发放价值总额达2000万元的汽车消费券；广东广州启动6000元至1万元新能源汽车购车补贴……

促进汽车消费，车企也在积极行动。据广汽集团总经理冯兴亚介绍，广汽响应政策号召，持续推出金融和保险补贴，部分主力车型优惠可达1万元。

“充电便宜，购车有补贴，性价比高。”一位刚购车月余的新能源车主康先生给记者算了一笔账：车价20万元多一点，免除购置税2万多元，厂家优惠近万元以及正在申请的本地补贴1万元，他购车合计省下近4万元。同时，他在自家慢充桩充电的费用，相较加油一个月能省500元左右。

今年以来，我国持续出台促进汽车消费举措，1至7月，我国汽车销量达1562.6万辆，同比增长7.9%，其中新能源汽车销量达452.6万辆，同比增长41.7%，扩消费、稳增长效果初显。

“综合各项政策、补贴，消费者直观感受，新购新能源汽车普遍可以节省约1.5万元至4万元。”中汽中心中国汽车战略与政策研究中心智库研究部总监刘万祥表示，让大家“买得起”“用得好”，政策“组合拳”给消费者带来的实惠正在显现。

(责编：袁勃、胡永秋)
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