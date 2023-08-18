人民网北京8月18日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问。证监会表示，今年以来，证监会在深入开展调研、广泛听取意见建议基础上，加快研究论证进一步支持科技创新的一揽子政策举措，相关文件将适时出台。总的思路是，健全资本市场服务科技创新的支持机制，引导资源向科技创新领域集聚，激发市场科技创新活力，助推科技企业做优做强，畅通“科技-产业-金融”良性循环。

主要政策举措如下：

一是建立突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”，提高审核注册效率，增加优质上市公司供给；

二是持续完善科技型企业股权激励制度机制，优化实施程序，豁免短线交易，助力科技型企业吸引稳定人才；

三是优化科技型上市公司融资环境，积极研究更多满足科技型企业需求的融资品种和方式，研究建立科创板、创业板储架发行制度；

四是适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，支持科技型企业综合运用各类支付工具实施重组。五是加强债券市场对科技创新的精准支持，重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，将优质企业科创债纳入基准做市品种，支持新型基础设施以及科技创新产业园区等发行科技创新领域REITs。

此外，积极支持私募股权创投基金发展，落实差异化监管政策，对优质私募股权创投基金简化登记备案，引导创投基金更多投向科技创新领域。

(责编：王震、吕骞)

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