人民网北京8月18日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问。证监会表示，正在研究制定资本市场投资端改革方案。在引入更多中长期资金方面，重点是营造有利于中长期资金入市的政策环境。

在具体举措方面，一是支持全国社保基金、基本养老保险基金、年金基金扩大资本市场投资范围；二是研究完善战略投资者认定规则，支持全国社保基金等中长期资金参与上市公司非公开发行；三是制定机构投资者参与上市公司治理行为规则，发挥专业买方约束作用；四是优化投资交易监管，研究优化适用大额持股信息披露、短线交易、减持限制等法规要求，便利专业机构投资运作管理；五是丰富场内外金融衍生投资工具，优化各类机构投资者对衍生品使用限制，提升风险管理效率；六是丰富个人养老金产品体系，将指数基金等权益类产品纳入投资选择范围。

证监会表示，将加强跨部委沟通协同，加大各类中长期资金引入力度，提高权益投资比例。包括：推动完善全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理制度，进一步促进年金基金市场化投资运作水平；推动研究优化保险资金权益投资会计处理，推动保险资金长期股票投资试点落地，并逐步扩大试点范围与资金规模；推动加快将个人养老金制度扩展至全国，扩大制度覆盖面；支持银行理财资金提升权益投资能力；积极推动各类中长期资金树立长期投资业绩导向，全面建立三年以上的长周期考核机制，提升投资行为稳定性。

(责编：王震、吕骞)

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