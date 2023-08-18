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沪深北交易所进一步降低证券交易经手费

2023年08月18日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者王震）据证监会网站消息，为贯彻落实7月24日中央政治局会议精神和国务院相关会议部署，进一步活跃资本市场，提振投资者信心，形成推动经济持续回升向好的工作合力，证监会指导上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。

沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%；北交所在2022年12月调降证券交易经手费50%的基础上，再次将证券交易经手费标准降低50%，由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。同时，将引导证券公司稳妥做好与客户合同变更及相关交易参数的调整，依法降低经纪业务佣金费率，切实将此次证券交易经手费下降的政策效果传导至广大投资者。

下一步，证监会将继续指导各证券期货交易结算场所、各协会贯彻落实好党中央、国务院关于减税降费的工作部署，着力提升对投资者和资本市场经营主体服务水平，持续增强资本市场服务实体经济高质量发展的能力，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

(责编：王震、吕骞)
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