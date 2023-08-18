人民网北京8月18日电 （记者罗知之）据国家金融监管总局官网消息，2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，2023年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点。平均资本利润率为9.67%，较上季末下降0.66个百分点。平均资产利润率为0.75%，较上季末下降0.06个百分点。

银行业和保险业总资产稳健增长

数据显示，2023年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额406.2万亿元，同比增长10.4%。其中，大型商业银行本外币资产总额171.5万亿元，同比增长13.3%，占比42.2%；股份制商业银行本外币资产总额69.6万亿元，同比增长7%，占比17.1%。

2023年二季度末，保险公司总资产29.2万亿元，较年初增加2.05万亿元，较年初增长7.6%。其中，产险公司总资产2.9万亿元，较年初增长7.8%。人身险公司总资产25万亿元，较年初增长7.1%。再保险公司总资产7409亿元，较年初增长10.3%。保险资产管理公司总资产1072亿元，较年初增长3.5%。

银行业和保险业金融服务持续加强

数据显示，2023年二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额67.1万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额27.4万亿元，同比增长25.7%。保障性安居工程贷款余额6.5万亿元。

2023年上半年，保险公司原保险保费收入3.2万亿元，同比增长12.5%。提供风险保障金额6930万亿元。赔款与给付支出9151亿元，同比增长17.8%。新增保单件数337亿件，同比增长39.4%。

商业银行信贷资产质量基本稳定

数据显示，2023年二季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末增加831亿元；商业银行不良贷款率1.62%，较上季末基本持平。

2023年二季度末，商业银行正常贷款余额193.8万亿元，其中正常类贷款余额189.5万亿元，关注类贷款余额4.2万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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