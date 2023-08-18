中国人民银行各省（自治区、直辖市）分行、计划单列市分行及地（市）分行挂牌
2023年08月18日17:40 | 来源：新华网
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新华社北京8月18日电（记者吴雨）记者18日从中国人民银行获悉，中国人民银行31个省（自治区、直辖市）分行、5个计划单列市分行和317个地（市）分行当日统一挂牌。
8月18日，中国人民银行多家分行挂牌。（资料图）
今年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域。中国人民银行介绍，按照方案关于“统筹推进中国人民银行分支机构改革”的部署，中国人民银行31个省（自治区、直辖市）分行，深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个计划单列市分行和317个地（市）分行于18日挂牌。中国人民银行各分行加挂国家外汇管理局分局牌子，各省、自治区分行加挂分行营业管理部牌子。
(责编：袁勃、胡永秋)
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