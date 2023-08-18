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古丝路 新通途——郑州续写千年丝路传奇

2023年08月18日10:49 | 来源：人民网
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原标题：古丝路 新通途——郑州续写千年丝路传奇

　　盛夏时节的中原大地生机勃勃，中欧班列（中豫号）呼啸疾驰，如同新时代的钢铁驼队，畅行于欧亚大陆；

　　从大洋彼岸飞来的航班平稳降落在郑州机场，满载着鲜嫩多汁的生鲜果蔬，为中国饕客奉上异国美味；

　　电波沟通着此处与远方的讯息，无数外贸企业“乘网出海”，“买全球卖全球”……

　　千年前的中原，商贾云集，繁荣兴旺；千年后的郑州，陆上丝绸之路、空中丝绸之路、网上丝绸之路、海上丝绸之路四线交织，共同为郑州经济发展注入活力。

　　中欧班列（中豫号）开行十周年，“跑”出中原开放加速度。王照亮摄

　　陆上丝绸之路：摇响中原开放的阵阵驼铃

　　郑州国际陆港，橘色的龙门吊抓起五颜六色的集装箱放置在各列火车上，汽笛声疾，货运繁忙。

　　十年来，中欧班列（中豫号）越开越密、越跑越快。年开行量已从2013年的13班增长到2022年的2050班，开行频次从开行之初的每月一班增长至2022年底的每周去程16班、回程18班的高频往返，境内以郑州为枢纽，以北京、上海、广州等为二级集疏中心，辐射半径达1500公里，涵盖近四分之三国土面积。

　　“作为河南融入‘一带一路’建设的重要开放载体，十年来，中欧班列（中豫号）累计开行近8000班，承运货物上万种，进出口货运量近420万吨、货值280多亿美元，综合运营能力保持全国前列，初步实现‘连通境内外、辐射东中西’境内外物流网络布局。”郑州经开区开放办副主任张延永介绍。

　　中亚线路开通、俄罗斯线路开通、意大利线路开通……一条条运输“动脉”被打通，助推河南成为国内大循环的重要支点和国内国际双循环的战略链接。

　　钾肥专列、南阳香菇专列、绿豆专列、板材专列、新能源汽车专列等特色商品专列，精准服务本地经济发展，有效发挥稳外贸、保产业链供应链稳定作用。

　　中欧班列创新开展“运贸一体化”，带动双向贸易发展。依托欧洲、中亚、亚太（日韩等）的业务和物流网络，通过直采、直购、全程溯源，与境外“一带一路”沿线国家制造商、贸易商等建立直接合作关系，构建线上线下多种销售渠道，打造“郑欧进口商品”品牌。

　　“通过中欧国际多式联运综合服务信息平台，每一个车厢的信息、温度要求、在途状况等我们都可以及时跟进。”郑州国际陆港开发建设有限公司规划发展部部长王景玉介绍说，“借助新装备，我们实现了冷藏箱温度、湿度精确控制，为客户提供门到门、点到点的全程可视化的冷链运输服务，将科技深度植入班列运营全流程。”

　　伴随着中欧班列的汽笛声起，跨越千年的丝路古道，如今再次摇响中欧贸易新时代“驼铃”。

　　郑州-卢森堡“空中丝路”货运量突破100万吨。薛奥林摄

　　空中丝绸之路：架起连通欧亚的经济廊道

　　2014年6月15日，首班卢森堡货航“郑州号”顺利启航，郑州—卢森堡国际货运航线正式开通，横贯中欧的货运“空中丝绸之路”成功架起。以“空中丝路”建设为引领，河南郑州航空港发展日新月异，不断壮大，实现了从机场小镇到航空新城的“飞跃”。

　　从不锈钢管、车厢轨道配件、吊架桥梁等工程设备，到赛马、羊驼、海豚等活体动物，仅2023年上半年，郑州机场保障的超长、超重货物已超过100单。

　　“目前，我们以郑州航空枢纽建设为牵引，不断提升郑州机场基础设施保障能力，加快多式联运发展，打造航空、高铁、陆港、公路高效衔接的现代化立体综合交通枢纽。”河南机场集团货运公司国际业务部副经理许宏宴介绍，“航空口岸全面实施‘7×24小时’客货运通关保障和货物出口‘提前申报’通关模式，在‘区港联动’的基础上启动了‘区港一体化’通关模式，实现了综保区和机场口岸的无缝连接，通关时效提升了60%。”

　　不仅如此，郑州航空港还实现了从“机场小镇”到“航空新城”的跨越式发展。基础设施覆盖超过220平方公里，建成区面积超过110平方公里，区内集聚人口超100万人。

　　与此同时，河南郑州航空港正加速打造生物医药、航空航天卫星、高端装备、新材料、现代物流、会展商贸文旅、生产性服务业等百亿级产业集群。比亚迪百万级新能源汽车整车基地等一系列产业布局逐步落地，推动更高水平对外开放。

　　这是一条连通欧亚、辐射全球的空中经济廊道，是河南融入“一带一路”建设的探索与实践，也是河南为内陆地区探索开放发展新路径的重大实践。作为“空中丝绸之路”先导区，郑州航空港走出了深化改革、扩大开放的精彩“中原舞步”。

　　跨境电商零售进口药品试点线下体验店——中大门药房。刘柯真摄

　　网上丝绸之路：勇做跨境电商“弄潮儿”

　　2023年5月10日，以“买全球卖全球”为主题的第七届全球跨境电子商务大会在郑州开幕。

　　自2016年河南获批首个国家跨境电商综试区至2022年，河南跨境电商进出口从768.6亿元一路跃升至2209.2亿元，连破1000亿元、2000亿元大关，年均增长高达33.8%，实现跨越式发展。

　　走进郑州新郑综合保税区，分拣线上一排排机器人手臂快速打包商品。经过海关验核后，这些跨境产品将以最快时间发往国内消费者手中。

　　中国（郑州）直播电商产业基地，某直播团队准点开工。主播通过社交媒体向消费者直播推介公司产品，不到两小时，近百件备货销售一空。

　　“今年上半年河南保税物流中心园区‘买全球’进口业务交易额同比增长60.17%，单量同比增长44.02%。园区‘网上丝绸之路’业务规模持续高水平增长。”河南保税集团常务副总裁李绍斌介绍说，“河南保税集团创新‘1210’跨境电商监管服务模式。破解跨境电商的关务申报、税收征管、质量监督、物流服务等难题，减少贸易摩擦，成为海关总署监管代码和全球跨境电商通关服务解决方案之一。”

　　在河南，这样活力迸发的跨境电商“弄潮儿”还有很多。

　　近年来，河南将开放平台作为助推跨境电商发展、推进实施制度型开放战略的重要引擎。相继获批的郑州、洛阳、南阳、焦作、许昌5个跨境电商综试区，以及郑州、洛阳、商丘、南阳、开封、焦作、许昌7个跨境电商零售进口试点城市，引领了跨境电商业务在河南全面铺开。

　　“网上丝绸之路”越来越便捷，“买全球卖全球”的大门越开越大。

　　2020年6月28日，郑州内陆无水港揭牌，郑州内陆无水港由铁路、海关、中心站、郑州国际陆港公司等铁路口岸各相关单位共同组成，实现了“关、铁两方一站式服务”，与海上丝绸之路无缝对接。郑州以“四路协同”的方式，为全方位推动高质量发展注入动力。

　　风好正是扬帆时。如今，郑州已建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，谱写一曲新时代丝绸之路经济带建设的凯歌。（姚奕、宋子节、杨晓娜 实习生李珂、宫关琪对此文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)
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