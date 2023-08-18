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哈萨克斯坦小伙马合江：家乡的马路上，中国品牌汽车越来越多

顾姝姝
2023年08月18日10:50 | 来源：人民网－江苏频道
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原标题：哈萨克斯坦小伙马合江：家乡的马路上，中国品牌汽车越来越多

　　连云港港准备出口的汽车。人民网 范尧摄

　　7月27日，江苏连云港港东方港务公司码头，2719辆国产车辆正有序装船，即将运往比利时等“一带一路”沿线国家。

　　镜头切换到中哈（连云港）物流合作基地数字化调度中心大屏上，远在4000多公里外的哈萨克斯坦霍尔果斯-东门无水港，一排排中国品牌轿车正静静等待发往中亚各国。

　　一东一西，中哈（连云港）物流合作基地与哈萨克斯坦霍尔果斯-东门无水港遥相呼应，设施联通、贸易畅通，串起新时代的陆上丝绸之路。这条线的两端，两位“异乡人”的故事相映成趣。

　　哈萨克斯坦小伙马合江。受访对象供图

　　“我的家乡在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。在那里，城市的马路上中国车越来越多，不少4S店都在销售中国车。而在十年前，中国车在当地还很少见。”在哈萨克斯坦小伙马合江看来，这一变化源自共建“一带一路”倡议的提出。

　　2020年，马合江在中国西北农林科技大学读完研究生，回到哈萨克斯坦从事物流行业。去年9月，他来到中哈（连云港）物流合作基地中国管理部，负责信函等材料的翻译工作。

　　今年1月，马合江出差回到哈萨克斯坦，他看到大街上的中国汽车确实多，“哈弗、江淮、奇瑞等品牌的汽车在阿斯塔纳随处可见”。

　　哈萨克斯坦霍尔果斯-东门无水港。杨开林摄

　　哈萨克斯坦霍尔果斯-东门无水港副总经理陈勇也有同感。作为中方派驻当地的工作人员，他说几乎每天都有汽车从中国运来，“像7月24日就来了400多辆，主要发往乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯等国”。

　　记者从南京海关了解到，连云港口岸抓住国产小汽车的“出海”契机，现已跻身全国机械设备和车辆出口三大口岸行列。得益于区位好、航线多、运输便利等硬件优势以及便捷高效的通关速度，连云港港今年上半年出口车辆达16.98万辆，同比增长106%。

　　因为工作的原因，陈勇有时会到哈萨克斯坦的阿斯塔纳、阿拉木图等地。他有个切身感受，这些年，中国商品在哈萨克斯坦已经成了“高性价比”的代名词。“这里的不少男士喜欢中国的华为手机、汽车轮胎，市场上的婴幼儿玩具一大半来自中国，女士背的包也有不少中国品牌。”他说。

　　在中国工作将近一年，马合江对在连云港的生活也很满意。在这里，他学到了国际贸易经验，流利的中文帮他交了不少中国朋友。“你愿意娶个中国新娘吗？”当别人开玩笑时，他笑着秒回：“愿意！”

(责编：王连香、吕骞)
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