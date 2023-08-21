原标题：新华三与国家信息中心签署战略合作，携手助力数字中国建设

8月15日，紫光股份旗下新华三集团与国家信息中心在北京签署战略合作协议。国家信息中心主任刘宇南，国家信息中心副主任周民，国家信息中心公共技术服务部副主任徐春学，新华三集团高级副总裁、行业BG总裁张力，新华三集团副总裁、网络产品线总裁曾富贵，新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威，新华三集团数字政务系统部总经理曹江阳出席签约仪式。周民副主任与李子威副总裁代表双方签署战略合作协议。

根据合作协议，双方将本着优势互补、资源共享、协同发展、合作共赢的基本原则，充分发挥各自在政策、产业、技术、市场、人才、研究等方面资源优势，在数字政府建设、信息化政策研究和咨询、数字化人才培养等多个领域开展务实合作，共同助力数字中国建设。

签约仪式上，刘宇南在致辞时强调了双方战略合作的重要价值。他指出，近年来，国家信息中心始终坚持以打造信息型创新型思想智库，形成数字经济慧融发展研究高地，构建数据要素研用管中心为目标定位，着力提升数据综合利用、宏观决策支撑等多方面业务能力。国家信息中心感谢新华三集团长期以来给予的技术支持，希望以此次战略合作为契机，充分发挥各自优势，通过多领域合作，共同助力数字经济、数字政府高质量发展，真正将战略合作协议落到实处。

张力表示，当前，以AIGC为代表的数字技术正在引领社会治理变革，成为推动城市社会高质量发展的重要力量。作为数字化解决方案领导者，新华三集团始终坚持以创新的场景化解决方案，全面助力政府治理能力现代化水平提升。面向未来，新华三愿与国家信息中心携手同行，围绕数字政府建设联合开展创新技术研究，围绕国家治理能力现代化发展开展信息化政策研究工作，针对新兴技术在数字中国、数字政府领域的应用场景，定期举办技术研讨会，合力书写数字中国崭新篇章。

(责编：董童、李源)

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