原标题：福建出台促消费9项措施 全面激发消费市场活力

为进一步促消费扩内需，激发消费增长内生动力，日前，福建省外贸外资（稳价保供）协调机制办公室出台《关于进一步促消费扩内需若干措施》（以下简称《措施》），在汽车、家居、餐饮、会展、网络等领域促消费提供一定的资金补助、奖励。

激发消费活力。《措施》明确，要持续打响“全闽乐购”品牌，落实扩消费八大行动，支持各地聚焦汽车、家电、家居、服装鞋帽、福品等重点消费，围绕中秋、国庆重要消费节点，策划开展美食节、家居节、网购节、年货节、直播大赛等重点主题促销活动。

在扩大汽车消费方面，《措施》提出继续开展汽车消费补贴活动，省市财政对消费者购买新车给予一定补贴。推动各地开展“百城联动”汽车消费节和汽车下乡等汽车展销活动。鼓励汽车经销企业深入各县（市、区）设立汽车综合卖场，开展汽车多品牌联合经营，推动城乡一体的汽车销售和售后服务网络建设。

为进一步促进家居消费，福建省将组织各地同步开展“家居焕新消费季”活动。推动头部品牌、家居卖场、电商平台等各类经营主体共同优惠让利。鼓励家居卖场、购物中心等加强与上下游企业合作，为消费者提供一站式、智能家居体验馆等体验式消费场景。

同时，为推动新闽菜发展，《措施》提出举办新闽菜发展大会，开展新闽菜系列评选活动，打造一批国内外知名闽菜品牌。鼓励各地举办预制菜、小吃产业等推介活动。支持各地推广各具特色的“一县一桌菜”。支持各地市提升改造一批“闽味街区”“美食夜市”，开展“八闽美食嘉年华”系列活动。

近年来，福建持续大力培育品牌展会，《措施》支持会展业内外贸一体化运作，推动会展业线上线下融合发展。积极组织企业参加服贸会、9·8投洽会、进博会、闽货华夏行等重点展会，支持福建企业通过展会平台拓展市场。

《措施》提出，拓展网络消费，就是要鼓励福建老字号、特色工艺美术品等闽货零售企业运用电商渠道扩大闽货销售。鼓励各地出台政策支持闽货零售企业在电商平台开设店铺，对企业实际支出开店费用、运营和推广费用给予补助。组织开展直播电商促消费，助力福建传统产业电商化转型。

此外，在创新消费场景、升级消费载体两方面，《措施》指出，要支持各地营造消费新热点，发展首店首发经济，吸引国际品牌落地发展。鼓励各地发展夜间经济，推动各地打造一批夜间经济示范区，创建一批夜间经济示范店；鼓励各地推动商圈街区智慧化建设，继续打造一批特色商圈街区，对步行街改造提升项目给予一定资金补助，对获评福建省特色步行街的单位给予优先支持。

为持续扩大县乡消费，《措施》强调，要实施县域商业建设行动，支持建设乡镇商贸中心、县域物流网络等县域商业体系建设项目。支持发展农村电子商务和订单农业，鼓励各地利用福农优品体验中心等平台开展县域特色农副产品宣传推介及促消费活动，拓宽特色农产品上行通道。支持农产品批发市场、农贸市场、商贸冷链物流设施等建设和改造提升。（见习记者 李姗姗）

(责编：曹淼、李楠桦)

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