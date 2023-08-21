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第九届库布其国际沙漠论坛即将举办

2023年08月21日20:21 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者赵竹青）记者从科技部21日召开的新闻发布会上获悉，第九届库布其国际沙漠论坛将于8月25日至27日在内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠举办。论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，旨在推动国内外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播我国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。

“近10年以来我国完成治沙任务2033万公顷，53%的可治理沙化土地得到治理，荒漠化、沙化土地面积分别比十年前净减少500万公顷、433万公顷，科技在防沙治沙中起到了强大支撑作用。”科技部社会发展科技司司长祝学华表示，未来荒漠化治理科技创新，需要从遵循自然规律和经济社会发展规律的维度统筹考虑，全面推进地理学、生态学、农林学、生物学以及经济学等学科的交叉融合和其它学科先进技术的引入，从基础研究、应用基础研究、技术创新、科技成果推广到区域集成示范进行系统性研发，以充分支撑沙区生态环境持续改善和绿色产业健康发展。

祝学华介绍，本届论坛共设4个主题论坛，分别为荒漠生物多样性保护与资源可持续利用主题论坛、沙尘暴防治与科学治沙主题论坛、山水林田湖草沙系统治理主题论坛、创新·转让·共享——用知识和技术促进生态修复主题论坛，拟邀请外国政要、联合国有关机构代表、有关部委领导同志、中外专家学者、企业家等约300人出席。

据了解，库布其国际沙漠论坛是全球唯一的致力于推动世界荒漠化防治和绿色经济发展的大型国际论坛。自2007年创办以来，已连续成功举办八届，为推动生态文明领域国际交流合作，促进防沙治沙理念交流和经验分享作出了重要贡献。本届论坛由科技部、林草局、内蒙古自治区人民政府共同主办，邀请联合国环境署、联合国防治荒漠化公约秘书处联合主办，鄂尔多斯市人民政府、亿利公益基金会（非营利民间公益组织）共同承办。

(责编：赵竹青、高雷)
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