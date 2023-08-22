人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广东演艺市场“井喷” 带动文旅消费升级

户外音乐节持续火爆、小剧场演出进驻核心商圈

2023年08月22日08:42 | 来源：南方日报
小字号

原标题：广东演艺市场“井喷” 带动文旅消费升级

　　今年以来，广东演艺市场加速“狂飙”。广深两地演唱会呈“井喷”之势，至少有62位艺人选择在广深开唱，数量跻身全国前三，部分演出场馆排期已到明年；户外音乐节持续火爆，佛山草莓音乐节2天吸引乐迷近5万；小剧场演出进驻大湾区各城市核心商圈，为文旅夜经济助力。

　　大湾区演艺市场火爆，如何撬动周边文旅消费？粤产文艺精品、小剧场演出融入城市核心商圈，如何带动文旅消费业态升级？这个夏天，广东抢占文艺演出消费“风口”，一方面不断丰富高品质文化供给，端出新鲜热辣文艺大餐；另一方面，激活演艺市场活力，以文艺刺激夜间消费活力，推进文旅融合进入“深水区”，助力建设更高水平的文化强省和旅游业高质量发展示范省。

　　“拉着行李箱去看戏”

　　“武术对决惊心动魄，又糅合了舞蹈之美。我还想‘二刷’‘三刷’！”看完原创舞剧《咏春》，戏迷李女士不住点赞。在刚刚过去的周末，李女士专程从上海赶来广州，只为一睹岭南非遗——咏春“舞”林的风采。

　　连日来，深圳出品舞剧《咏春》在广州大剧院连演5场，场场一票难求。演出前，设立在剧场内的周边产品小店人头攒动，带动了一波文创消费。自今年3月启动巡演，这部舞剧已经走遍全国20多个城市，共演出70多场，场场火爆。此外，讲述广交会精神的本土原创音乐剧《广交天下》也在着手准备全国巡演。

　　文化消费已逐渐成为夜经济的重要组成部分。广东原创文艺精品“火力全开”，以“破圈”之势走向全国，为夜经济消费场景注入“文化味”。

　　“国内可能还真没有什么地方是可以喝着小酒来看歌剧的。”6月30日至7月2日晚，继独幕喜歌剧《丽塔》连演18场之后，广州大剧院与星海音乐学院再度联手，打造沉浸式喜歌剧《苹果之夜》，门票再次早早售罄。该剧制作人、广州大剧院副总经理梁丽珍介绍，剧场被改造了成酒吧形态，让观众得以边喝酒边欣赏演出。据她透露，《丽塔》《苹果之夜》场均收入为5万多元，远超国内小剧场的平均收入水平。

　　一批“小而美”的小剧场演出以沉浸式体验为卖点，为夜间消费提供了更加个性化的选择。不仅如此，小剧场演出还走进顶级商圈，成为激活夜间消费的新动力。

　　由深圳新锐创作团体爪马戏剧社打造的《玩家THE LIFE》，今年入驻深圳第一高楼——平安金融中心，已上演超过100场。颠覆性的观演体验，吸引了粉丝从香港、澳门前往深圳追剧，“拉着行李箱来看戏”的现象也出现在了小剧场。

　　爪马戏剧社相关负责人认为，小剧场演出通常能吸引到一批热爱时尚、追赶潮流的年轻人，他们是当下的消费主力，对商圈消费具有促进作用。同时，演出也能利用商圈本身的客流为其引流。

　　开心麻花广州团队负责人同样对记者表示，小剧场演出在一定程度上能盘活商场中的边角区域，商圈也乐于对这类空间进行文化提升，实现多方共赢。优质的驻场演出，甚至可以为一座城市打造全新的文旅IP。据悉，该团队今年将在广州北京路天河城商圈打造一个专门的演艺新空间，持续提升广东文旅夜经济内容供给，促进文旅消费业态升级。

　　演唱会与城市文旅IP联动

　　这个夏天，大型演唱会为广东带来庞大的消费客流。据各大票务平台的公开信息显示，今年已有62位艺人预备在广州开唱，涉及场次81场；深圳全年将举办240余场包括演唱会、音乐节、音乐剧等在内的各类演出，部分场馆的排期已经排到了明年。

　　人来了，如何留住客流，撬动周边消费？

　　7月22日，蔡依林在广州天河体育中心开唱。旁边的中信大厦用灯光打出演唱会字样，不少路过市民纷纷拍下这一场景；蔡依林也在自己的社交账号分享了虾饺等广州美食，广州文旅IP又在社交网络引起一轮转发。

　　演唱会与城市文旅IP的联动从未如此紧密。跨城观演的风靡，也实现了交通、食宿、文旅的联动消费。与时下年轻人流行的city walk风潮不谋而合，许多观演人群会顺便打卡当地景点，品尝特色美食，进一步放大了演出活动的经济效应。

　　在蔡依林演唱会前后，天河体育中心周边的正佳广场、天环中心等商圈客流量比往日剧增，部分热门酒店爆满。餐饮商家也打响客源“争夺战”，甚至有商家主动在场馆门口派发宣传册。

　　在这股演艺新潮流下，广东各地纷纷抓住机遇，积极完善夜间交通出行、城市管理、休闲娱乐和餐饮购物等配套措施，让夜间文旅消费既丰富多彩，又便利有序。

　　7月7日至9日的鹿晗广州演唱会期间，约有三四万粉丝群体涌到广州体育馆周边地区。在演唱会聚、散期间，广州地铁为客流疏运提前做足准备。此外，广州本地景区订单量同比增长120%，广州长隆旅游度假村、正佳极地海洋世界、珠江夜游天字码头等成为最受欢迎的景区。

　　前不久，佛山南海体育中心内，两天的佛山首届草莓音乐节吸引了近5万乐迷涌入，从白天嗨到黑夜。“音乐节第一天，营业额就是平日里的十倍，门口排起了长龙。”周边一家饮品店的主理人兴奋地告诉记者。

　　据音乐节主办方摩登天空的数据显示，佛山通过此次音乐节促进住宿、餐饮等文旅消费过亿元，人均消费达2000元，大湾区的文旅消费活力又一次得到佐证。

　　“演出经济”的蓬勃发展，成为推动夜间文旅消费的重要引擎。据广东省文化和旅游厅近日发布的《2023年上半年广东省夜间文旅消费高质量发展报告》，夜间文旅消费活力已超白天，消费支出比重占全天的61.62%。夜间演艺、景区夜游、夜间集市等文旅新业态遍地开花，彰显“粤夜粤精彩”的广东文旅新风尚。

　　“广东拥有庞大的本地客源市场和旅游客源市场，做好营销策划，可以释放演艺市场的旅游消费潜力，最大限度发挥大型演出的引流作用，达到经济效益最大化。”暨南大学管理学院旅游管理系刘益教授点评道。

　　记者从省文旅厅获悉，接下来，广东各地还将举办超百场重点夜间文化和旅游消费促进活动，涵盖音乐节、戏剧节、主题集市等多种形式，为市民游客带来多元化文旅体验，进一步擦亮广东文旅夜经济品牌。（记者 徐子茗）

(责编：曹淼、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜乡村增速快于城镇 7月消费市场持续恢复和扩大
　　
第九届库布其国际沙漠论坛即将举办
　　人民网北京8月21日电 （记者赵竹青）记者从科技部21日召开的新闻发布会上获悉，第九届库布其国际沙漠论坛将于8月25日至27日在内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠举办。论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，旨在推动国内外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播我国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部