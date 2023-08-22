原标题：广东演艺市场“井喷” 带动文旅消费升级

今年以来，广东演艺市场加速“狂飙”。广深两地演唱会呈“井喷”之势，至少有62位艺人选择在广深开唱，数量跻身全国前三，部分演出场馆排期已到明年；户外音乐节持续火爆，佛山草莓音乐节2天吸引乐迷近5万；小剧场演出进驻大湾区各城市核心商圈，为文旅夜经济助力。

大湾区演艺市场火爆，如何撬动周边文旅消费？粤产文艺精品、小剧场演出融入城市核心商圈，如何带动文旅消费业态升级？这个夏天，广东抢占文艺演出消费“风口”，一方面不断丰富高品质文化供给，端出新鲜热辣文艺大餐；另一方面，激活演艺市场活力，以文艺刺激夜间消费活力，推进文旅融合进入“深水区”，助力建设更高水平的文化强省和旅游业高质量发展示范省。

“拉着行李箱去看戏”

“武术对决惊心动魄，又糅合了舞蹈之美。我还想‘二刷’‘三刷’！”看完原创舞剧《咏春》，戏迷李女士不住点赞。在刚刚过去的周末，李女士专程从上海赶来广州，只为一睹岭南非遗——咏春“舞”林的风采。

连日来，深圳出品舞剧《咏春》在广州大剧院连演5场，场场一票难求。演出前，设立在剧场内的周边产品小店人头攒动，带动了一波文创消费。自今年3月启动巡演，这部舞剧已经走遍全国20多个城市，共演出70多场，场场火爆。此外，讲述广交会精神的本土原创音乐剧《广交天下》也在着手准备全国巡演。

文化消费已逐渐成为夜经济的重要组成部分。广东原创文艺精品“火力全开”，以“破圈”之势走向全国，为夜经济消费场景注入“文化味”。

“国内可能还真没有什么地方是可以喝着小酒来看歌剧的。”6月30日至7月2日晚，继独幕喜歌剧《丽塔》连演18场之后，广州大剧院与星海音乐学院再度联手，打造沉浸式喜歌剧《苹果之夜》，门票再次早早售罄。该剧制作人、广州大剧院副总经理梁丽珍介绍，剧场被改造了成酒吧形态，让观众得以边喝酒边欣赏演出。据她透露，《丽塔》《苹果之夜》场均收入为5万多元，远超国内小剧场的平均收入水平。

一批“小而美”的小剧场演出以沉浸式体验为卖点，为夜间消费提供了更加个性化的选择。不仅如此，小剧场演出还走进顶级商圈，成为激活夜间消费的新动力。

由深圳新锐创作团体爪马戏剧社打造的《玩家THE LIFE》，今年入驻深圳第一高楼——平安金融中心，已上演超过100场。颠覆性的观演体验，吸引了粉丝从香港、澳门前往深圳追剧，“拉着行李箱来看戏”的现象也出现在了小剧场。

爪马戏剧社相关负责人认为，小剧场演出通常能吸引到一批热爱时尚、追赶潮流的年轻人，他们是当下的消费主力，对商圈消费具有促进作用。同时，演出也能利用商圈本身的客流为其引流。

开心麻花广州团队负责人同样对记者表示，小剧场演出在一定程度上能盘活商场中的边角区域，商圈也乐于对这类空间进行文化提升，实现多方共赢。优质的驻场演出，甚至可以为一座城市打造全新的文旅IP。据悉，该团队今年将在广州北京路天河城商圈打造一个专门的演艺新空间，持续提升广东文旅夜经济内容供给，促进文旅消费业态升级。

演唱会与城市文旅IP联动

这个夏天，大型演唱会为广东带来庞大的消费客流。据各大票务平台的公开信息显示，今年已有62位艺人预备在广州开唱，涉及场次81场；深圳全年将举办240余场包括演唱会、音乐节、音乐剧等在内的各类演出，部分场馆的排期已经排到了明年。

人来了，如何留住客流，撬动周边消费？

7月22日，蔡依林在广州天河体育中心开唱。旁边的中信大厦用灯光打出演唱会字样，不少路过市民纷纷拍下这一场景；蔡依林也在自己的社交账号分享了虾饺等广州美食，广州文旅IP又在社交网络引起一轮转发。

演唱会与城市文旅IP的联动从未如此紧密。跨城观演的风靡，也实现了交通、食宿、文旅的联动消费。与时下年轻人流行的city walk风潮不谋而合，许多观演人群会顺便打卡当地景点，品尝特色美食，进一步放大了演出活动的经济效应。

在蔡依林演唱会前后，天河体育中心周边的正佳广场、天环中心等商圈客流量比往日剧增，部分热门酒店爆满。餐饮商家也打响客源“争夺战”，甚至有商家主动在场馆门口派发宣传册。

在这股演艺新潮流下，广东各地纷纷抓住机遇，积极完善夜间交通出行、城市管理、休闲娱乐和餐饮购物等配套措施，让夜间文旅消费既丰富多彩，又便利有序。

7月7日至9日的鹿晗广州演唱会期间，约有三四万粉丝群体涌到广州体育馆周边地区。在演唱会聚、散期间，广州地铁为客流疏运提前做足准备。此外，广州本地景区订单量同比增长120%，广州长隆旅游度假村、正佳极地海洋世界、珠江夜游天字码头等成为最受欢迎的景区。

前不久，佛山南海体育中心内，两天的佛山首届草莓音乐节吸引了近5万乐迷涌入，从白天嗨到黑夜。“音乐节第一天，营业额就是平日里的十倍，门口排起了长龙。”周边一家饮品店的主理人兴奋地告诉记者。

据音乐节主办方摩登天空的数据显示，佛山通过此次音乐节促进住宿、餐饮等文旅消费过亿元，人均消费达2000元，大湾区的文旅消费活力又一次得到佐证。

“演出经济”的蓬勃发展，成为推动夜间文旅消费的重要引擎。据广东省文化和旅游厅近日发布的《2023年上半年广东省夜间文旅消费高质量发展报告》，夜间文旅消费活力已超白天，消费支出比重占全天的61.62%。夜间演艺、景区夜游、夜间集市等文旅新业态遍地开花，彰显“粤夜粤精彩”的广东文旅新风尚。

“广东拥有庞大的本地客源市场和旅游客源市场，做好营销策划，可以释放演艺市场的旅游消费潜力，最大限度发挥大型演出的引流作用，达到经济效益最大化。”暨南大学管理学院旅游管理系刘益教授点评道。

记者从省文旅厅获悉，接下来，广东各地还将举办超百场重点夜间文化和旅游消费促进活动，涵盖音乐节、戏剧节、主题集市等多种形式，为市民游客带来多元化文旅体验，进一步擦亮广东文旅夜经济品牌。（记者 徐子茗）

(责编：曹淼、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经