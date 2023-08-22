人民网北京8月22日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，北交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）在日前发布实施修订后的《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》及两件配套指南，对北交所新股发行上市流程进行了优化。

据介绍，企业公开发行并在北交所上市，在通过北交所审核和中国证监会注册后，需经过提交发行方案、定价（直接定价、竞价、询价）、披露发行公告、申购、配售、披露发行结果公告、披露上市公告、上市等环节。本次发行上市流程优化，在不增加市场主体负担的前提下，着眼于内部流程改进和效率挖潜，将新股发行上市流程整体用时缩减了20%左右。

用时实现缩减主要体现在两个方面：一方面，缩短申购资金冻结时长，北交所与中国结算通过协同开展技术改造、精简信息交互流程，将投资者参与新股申购的资金冻结时间由3个交易日缩减至2个交易日。另一方面，缩减申购、上市环节的业务办理间隔，北交所通过优化内部工作机制，尽可能降低业务办理时长，将直接定价发行从披露发行公告到申购的间隔从2个交易日调整为1个交易日，与询价发行现行情况保持一致；将披露上市公告到新股上市的间隔缩短1个交易日。调整后，直接定价、竞价发行上市整体流程从13个交易日缩减至10个交易日，询价发行上市整体流程从17个交易日缩减至15个交易日。

北交所相关负责人表示，本次发行上市流程优化是北交所推进“三服务”行动、优化市场服务的重点举措，对于进一步提高市场投融资对接效率、降低投资者参与成本、促进市场交投活跃具有积极意义。

这位负责人表示，新股发行上市流程优化后，一方面将降低投资者“打新”资金占用成本，增强投资者参与申购的积极性。另一方面，减少发行上市整体用时，将提升企业融资效率。此外，盘活市场交易资金，提高整体资金使用效率，将促进一二级市场平衡发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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