人民网北京8月22日电 （欧阳易佳）“海河流域各河系洪水仍处于退水阶段，我们已督促指导有关地区高度重视退水期堤防，尤其是浸泡时间较长的蓄滞洪区围堤、重要行洪河道堤防的防守，保障安全。”8月21日，水利部副部长刘伟平在海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上表示，水利部全力以赴做好海河流域暴雨洪水防御工作，经过各地和有关方面协力抗洪，防御海河流域性特大洪水取得重大阶段性成果。

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

受台风“杜苏芮”北上与冷空气共同影响，7月28日至8月1日，海河全流域出现强降雨过程，累计面降雨量155.3毫米，其中北京市83小时面降雨量达到331毫米，为常年全年降雨量的60%。受其影响，海河流域有22条河流发生超警以上洪水，8条河流发生有实测资料以来的最大洪水，大清河、永定河发生特大洪水，子牙河发生大洪水，海河流域发生了流域性特大洪水，这次特大洪水是1963年以来海河流域最大的场次洪水。

刘伟平介绍，水利部坚持防汛关键期工作机制，逐日滚动会商分析海河流域雨水情形势，安排部署防御工作。7月28日至8月4日，在洪水发生发展和防汛抗洪的关键时刻，国家防总副总指挥、水利部部长李国英7次主持专题会商，逐河系针对性安排部署洪水防御工作，两次赴北运河、永定河、大清河水系的京津冀防汛一线，检查指导抗洪抢险。7月28日，水利部启动洪水防御Ⅲ级应急响应，7月30日将京津冀洪水防御应急响应提升至Ⅱ级。

刘伟平表示，通过强化“四预”措施，支撑防洪决策。加密监测频次，增设应急监测断面，强化以测补报，提前预报永定河、大清河、子牙河将发生编号洪水，预报意见及时通报京津冀水利（水务）厅（局）和有关部门，滚动发布洪水预警90余次，每日“一省一单”靶向发送防御重点和防御工作要求；相关省市水利部门向防汛责任人和社会公众发布山洪灾害预警3.41亿条，提醒地方政府及时转移危险区群众。开展河道和蓄滞洪区内洪水演进预演，为水工程调度、蓄滞洪区安全运用和人员安全转移提供有力支撑。

“运用84座大中型水库拦洪28.5亿立方米，调度北关、卢沟桥等关键枢纽有序分泄洪水，启用8处蓄滞洪区分洪蓄洪滞洪，最大蓄洪25.3亿立方米，充分发挥流域防洪工程体系防洪减灾的综合作用，最大限度减少洪水影响和损失。”刘伟平说，坚持以流域为单元，贯彻海河流域“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的防洪方针，按照系统、科学、有序、安全的原则，合理确定流域骨干水工程的运用次序、运用时机和运用规模，精准调度水库（水闸）枢纽、河道及堤防、蓄滞洪区等防洪工程，科学、精细调控洪水。

在灾后重建方面，水利部先后派出26个工作组（专家组），针对性地指导地方开展洪水防御和险情处置工作。商财政部下达中央救灾资金11.5亿元，支持京津冀及时修复水毁水利工程设施；提前拨付蓄滞洪区运用补偿资金15亿元，帮助支持受灾地区和群众尽快恢复生产生活。

刘伟平表示，海河流域各河系洪水仍处于退水阶段，水利部已督促指导有关地区高度重视退水期堤防，尤其是浸泡时间较长的蓄滞洪区围堤、重要行洪河道堤防的防守，保障安全。

下一步，水利部将以海河流域系统治理为重点，加快完善流域特别是北方地区主要江河流域防洪工程体系建设，整体提升防御能力。

(责编：孙红丽、高雷)

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