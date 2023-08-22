人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：防御海河流域性特大洪水取得重大阶段性成果

2023年08月22日10:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月22日电 （欧阳易佳）“海河流域各河系洪水仍处于退水阶段，我们已督促指导有关地区高度重视退水期堤防，尤其是浸泡时间较长的蓄滞洪区围堤、重要行洪河道堤防的防守，保障安全。”8月21日，水利部副部长刘伟平在海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上表示，水利部全力以赴做好海河流域暴雨洪水防御工作，经过各地和有关方面协力抗洪，防御海河流域性特大洪水取得重大阶段性成果。

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

受台风“杜苏芮”北上与冷空气共同影响，7月28日至8月1日，海河全流域出现强降雨过程，累计面降雨量155.3毫米，其中北京市83小时面降雨量达到331毫米，为常年全年降雨量的60%。受其影响，海河流域有22条河流发生超警以上洪水，8条河流发生有实测资料以来的最大洪水，大清河、永定河发生特大洪水，子牙河发生大洪水，海河流域发生了流域性特大洪水，这次特大洪水是1963年以来海河流域最大的场次洪水。

刘伟平介绍，水利部坚持防汛关键期工作机制，逐日滚动会商分析海河流域雨水情形势，安排部署防御工作。7月28日至8月4日，在洪水发生发展和防汛抗洪的关键时刻，国家防总副总指挥、水利部部长李国英7次主持专题会商，逐河系针对性安排部署洪水防御工作，两次赴北运河、永定河、大清河水系的京津冀防汛一线，检查指导抗洪抢险。7月28日，水利部启动洪水防御Ⅲ级应急响应，7月30日将京津冀洪水防御应急响应提升至Ⅱ级。

刘伟平表示，通过强化“四预”措施，支撑防洪决策。加密监测频次，增设应急监测断面，强化以测补报，提前预报永定河、大清河、子牙河将发生编号洪水，预报意见及时通报京津冀水利（水务）厅（局）和有关部门，滚动发布洪水预警90余次，每日“一省一单”靶向发送防御重点和防御工作要求；相关省市水利部门向防汛责任人和社会公众发布山洪灾害预警3.41亿条，提醒地方政府及时转移危险区群众。开展河道和蓄滞洪区内洪水演进预演，为水工程调度、蓄滞洪区安全运用和人员安全转移提供有力支撑。

“运用84座大中型水库拦洪28.5亿立方米，调度北关、卢沟桥等关键枢纽有序分泄洪水，启用8处蓄滞洪区分洪蓄洪滞洪，最大蓄洪25.3亿立方米，充分发挥流域防洪工程体系防洪减灾的综合作用，最大限度减少洪水影响和损失。”刘伟平说，坚持以流域为单元，贯彻海河流域“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的防洪方针，按照系统、科学、有序、安全的原则，合理确定流域骨干水工程的运用次序、运用时机和运用规模，精准调度水库（水闸）枢纽、河道及堤防、蓄滞洪区等防洪工程，科学、精细调控洪水。

在灾后重建方面，水利部先后派出26个工作组（专家组），针对性地指导地方开展洪水防御和险情处置工作。商财政部下达中央救灾资金11.5亿元，支持京津冀及时修复水毁水利工程设施；提前拨付蓄滞洪区运用补偿资金15亿元，帮助支持受灾地区和群众尽快恢复生产生活。

刘伟平表示，海河流域各河系洪水仍处于退水阶段，水利部已督促指导有关地区高度重视退水期堤防，尤其是浸泡时间较长的蓄滞洪区围堤、重要行洪河道堤防的防守，保障安全。

下一步，水利部将以海河流域系统治理为重点，加快完善流域特别是北方地区主要江河流域防洪工程体系建设，整体提升防御能力。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年我国经济发展新动能指数同比增长28.4%
　　人民网北京8月22日电 （记者杨曦）国家统计局日前发布了2022年我国经济发展新动能指数，测算结果显示，2022年我国经济发展新动能指数为766.8，比上年增长28.4%。 国家统计局统计科学研究所所长闾海琪表示，积极培育壮大经济发展新动能是优化产业结构、推动经济增长、提升发展质量的重要路径。…
福建三明：“碳票”变“钞票” 山城满绿幸福来
　　青山绵延、碧水长流。在福建三明，成片的茂林修竹，是百姓的“幸福不动产”和“绿色提款机”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部