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近年来，各地不断推进城市绿化工作，擦亮生态底色，打造宜居城市，为居民提供更加美好的生活体验。数据显示，2012年到2021年，城市建成区绿化覆盖率由39.59%提高到42.42%，人均公园绿地面积由12.26平方米提高到14.87平方米。

科学推进城市绿化，让城市再现绿水青山。人民网聚焦各地城市绿化建设、古树名木保护等方面的新举措、新做法、新成效，推出科学绿化让城市更宜居系列报道，展示“绿色”“生态”如何成为城市高质量发展最动人的底色、最温暖的亮色。

古树名木，作为点缀在绿水青山美丽画卷上的璀璨明珠，是有形的文化遗产，也是无形的文明行进之路。

近年来，浙江严格落实古树名木养护责任，保护管理工作取得明显成效。截至目前，现有古树名木27.5万株，其中一级保护13408株、二级保护50545株、三级保护210829株，名木147株。

一树一策 让救治复壮更加精准

云溪竹径内，游人正在小憩。受访者供图

竹林深处，悠然尘外，在茂密的竹林和清溪间，杭州云栖竹径景区隐藏着三株“千岁”枫香。沿路走近三位“千岁老人”，遒劲的树根，粗壮的枝干，不难看出管理人员对他们的精心守护。

“这三位‘老人’属于重点保护对象，通过实时监测，专人看护，不定时的专家会诊，判断病因，对症下药。”钱江管理处园林科技科的张红梅告诉人民网记者。

为了让古树“老有所养”，近年来，浙江扎实推进古树名木“一树一策”救治工作，开展“森林医生”“健康体检”“古树义诊”“专职护士”等活动，对长势衰弱的古树名木开展诊断救助，全省累积出动23.5万人次，健康诊断古树名木13.5万株次，修建护栏3.2万米，树池4.3万平方米，修补树体4千多株，施肥1千多吨，一些濒危或长势衰弱的古树得以重新涣发生机。

“林长+检察长” 让古树“老有所养”

门前流水潺潺，山间古木参天。终日不见人，经声出竹林，这便是浙江省温岭市温峤镇梅溪村的小明因寺。

一树具一态，巧与造物争。古树名木是大自然宝贵财富，是活的文物，更是一座城市的记忆。2021年3月，温岭市人民检察院检察官在日常履职中发现，部分古树名木存在保护不到位等情况。有的标志牌模糊不清，二维码无法扫描，未能及时更换更新；有的因人为因素受损，未得到有效维护，古树名木保护问题刻不容缓。

相关职能部门收到检察建议后，高度重视，立即开展专项行动，第一时间消除影响古树生长的人为因素，完成全市250株古树名木铭牌更换，并邀请专家教授对需要修复的古树制定一树一“册”保护方案。

“新铭牌不仅涵盖标识、学名、树龄、编号、简介、二维码、挂牌单位和挂牌时间等内容，材料还加入防腐蚀工艺，保存时间更长久。”温岭市检察院第七检察部主任叶兴智说。

台州市人民检察院副检察长潘万贵认为，这不仅是检察机关与资规部门践行“双赢多赢共赢”监督理念的一次有益尝试，也是保护古树名木、维护群众绿色福祉的生动实践。

2022年以来，浙江省以政协重点提案办理为契机，建立林业检察公益诉讼协作配合新机制，创新“行业监管+公益诉讼+民主监督”模式，组织开展古树名木保护公益诉讼专项办案活动，凝聚各方力量共同推动古树名木依法保护工作取得实效。

截至目前，全省林业和检察部门共同梳理涉嫌损害古树名木线索206条，立案160件，省级挂牌督办12件，诉前检察建议116件，起诉4件，全省投入保护资金6400多万元，出动3.2万人次，对2.3万株古树名木开展健康体检，保护救治古树名木1万多株。

全方位“保护伞” 留住绿意的乡愁

温州泰顺千年香樟树。受访者供图

古老精美的廊桥，郁郁葱葱的古树、蜿蜒曲折的古道……走在温州市瑞安岭北乡村尾村古树公园内，一股带着绿意的乡愁扑面而来。

作为瑞安岭北乡的中心村，村尾村内分布着枫香、苦槠、檵木三个较大规模的古树群，2018年开始，泰顺县进一步加强对古树名木珍贵资源保护，以三个古树群为着重点，建成了浙江省第一个以古树为主题的博览园。2022年，针对古树老化、自然灾害破环等问题，泰顺县为县域内8000多株古树名木上了公众责任保险，并结合“林长制”等工作加大保护力度，为古树名木撑开了全方位的“保护伞”。

守护一棵古树，如同守护一本正在呼吸的编年史，科技的加入，让守护变得更加智慧。

率先开发上线“古树名木资源信息监管平台”，通过数字赋能，实现古树名木信息一表管理、一图尽览、一键查询。在全国率先开展征集浙江省古树名木LOGO“形象标识”，并统一设计制作了全省统一式样的古树名木铭牌，实现虚拟挂牌全覆盖，大部分实现实体挂牌，新树碑及其他宣传标物54131个。

创新保护古树名木，打造协同共进的工作格局，让各方参与更加深入保护工作。

推行古树名木认捐认养活动也为持续开展古树名木保护探出了一条新路子。在浙江，各地以各种形式开展活动，如定海以“认养古树 情定古城”为主题，引导社会公众认养一棵古树，呈现300多人摇号竞争认养35株古树的盛况。

阡陌之间，会有更多守护者聚集古树下，随风寻觅历史长河中的记忆，携手奔赴下一个春天。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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