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一带一路 大道同行

记者手记：跨越山海 拥抱世界

人民网记者 任妍
2023年08月24日09:15 | 来源：人民网
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电脑、充电器、采访本、录音笔……把这些熟悉的“装备”一一放入背包中，7月20日，我们启程奔赴宁波、厦门、漳州、福州、上海……沿着“21世纪海上丝绸之路”重要节点城市，正式开启了“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动。

记者背包里的采访设备。人民网记者 任妍摄

记者背包里的采访设备。人民网记者 任妍摄

今年正值共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，“一带一路”从理念变为实践，从愿景变为现实，朋友圈不断扩大，已成为包括中国在内的沿线国家和地区的发展之路、繁荣之路。

福建省委常委、福州市委书记林宝金向人民网记者介绍福州在“一带一路”建设上的成果。人民网 焦艳摄

福建省委常委、福州市委书记林宝金向人民网记者介绍福州在“一带一路”建设上的成果。人民网 焦艳摄

海上丝绸之路悠悠的历史故事吸引着无数的人为之心动。走进厦门港、漳州月港码头、漳州钟表博物馆、福州港松下港区元洪码头……我切实体会到，这里的每一个城市，都留存了许多看得见的和看不见的丝路记忆，更见证了十年来“向海而生、向海而兴、向海图强”的高质量发展。

记者走进漳州钟表博物馆，沉浸式感受世界钟表的魅力。人民网记者 任妍摄

记者走进漳州钟表博物馆，沉浸式感受世界钟表的魅力。人民网记者 任妍摄

“这里的石英钟配件出口全球200多个国家和地区，全球占有率达70%以上。每1秒，漳州就有3只石英挂钟和10只石英钟表机芯面世。”漳州钟表博物馆工作人员表示，这里汇聚了许多与海上丝绸之路有关的“时间”故事，来访的参观者都可以在这里沉浸式感受光阴之美。 

港口是对外开放的大通道。海上贸易的繁荣，最直接的体现便是港口码头。深入厦门港口一线，集装箱堆积如山，龙门吊、桥吊起落不停……炎炎烈日下，智慧化集装箱码头生产作业一派繁忙， “丝路海运”让跨境电商“跑”了出新速度。

采访期间，从船舶货物、港口航线到文化文明……各地的受访者为我们讲述了不少关于海上丝绸之路的生动故事。长着不同肤色、讲着不同语言的人们，都通过这条水路相识和交往。

7月22日上午9点30分许，“丝路海运”电商快线“海丰蛇口”轮缓缓驶入厦门海天码头。人民网记者 兰志飞摄

7月22日上午9点30分许，“丝路海运”电商快线“海丰蛇口”轮缓缓驶入厦门海天码头。人民网记者 兰志飞摄

  在这条商道上，中国的丝绸、瓷器、茶叶惊羡世界，让西方看到了神秘的东方文明之光。在那跨越山海、波澜壮阔的画卷里，人们追逐翻涌的浪花、眺望指引航路的星辰，将足迹迈向无尽的远方，也看到了其他文明的美好。

  所谓“互通有无”，海上丝绸之路不仅是贸易之路、商业之路，更是文化碰撞和文明融合之路。在这条浪花上的商路上，装载的是货物，往来的是人员，交流的是文明。

  我们坚信，未来的中国将以更加开放、包容、自信的姿态联通世界舞台，“一带一路”的新篇章也将跨越山海、不断续写。

(责编：孙红丽、高雷)
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