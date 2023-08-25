人民网北京8月25日电 （记者李栋）24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海。此举是否会影响我国水产品质量安全？农业农村部门在加强水产品质量安全管控方面有哪些措施？对此，农业农村部相关司局负责人就上述问题回应记者提问，表示将加大对海洋水产品核污染风险监测力度，确保水产品质量安全。

该负责人表示，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，出于一己私利强行将福岛核污染水排海，是极其自私和不负责任的举措。

“农业农村部高度重视水产品质量安全，将严格按照水产品中放射性物质限制浓度国家标准，加大对海洋水产品核污染风险监测力度，确保水产品质量安全，维护广大人民群众切身利益。”该负责人强调，同时，密切关注日本福岛核污染水排海对我国海洋渔业可能造成的危害，保护海洋渔业健康发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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