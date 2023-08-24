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“湾区号”中欧班列开行3年运送出口货物总值超百亿元

2023年08月24日12:10 | 来源：新华网
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新华社深圳8月24日电（王丰、徐江力）记者24日从深圳海关获悉，“湾区号”中欧班列开行3年来，已累计开行516列，运送出口货物36.11万吨，货物货值达108.04亿元人民币。

2020年8月18日，“湾区号”首发列车从深圳平湖南国家物流枢纽缓缓驶出，开往德国杜伊斯堡；今年8月18日，满载着微波炉、电烤箱、插座等商品的“湾区号”中欧班列开往中东欧。

3年来，“湾区号”中欧班列开行数量逐年走高，服务版图不断延伸，运行线路覆盖德国、法国、意大利、白俄罗斯等41个国家，吸引超4000家企业货物搭乘，成为紧密连接沿线国家与粤港澳大湾区经贸关系的重要贸易运输通道。

据介绍，货物搭乘“湾区号”16天可到达德国杜伊斯堡，比海运节约15天左右运输时间。

近年来，“湾区制造”出口需求稳步攀升，出口产品种类不断丰富，“湾区号”中欧班列出口结构也不断优化，除了家用电器、服装、鞋帽等传统商品保持较高增长外，电子设备、机械设备、新能源汽车、燃油汽车等高附加值产品出口也呈现明显增长态势。

(责编：杨光宇、牛镛)
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