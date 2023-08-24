人民网北京8月24日电 2023年7月，商务部等13部门印发《关于促进家居消费若干措施的通知》，提出要大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等，支持家居消费市场发展。

家居消费涉及家电、家具、家纺、家装等多个领域，产业下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，增强消费对经济发展的基础性作用。

8月24日，人民网财经研究院发布《“家场景”消费趋势观察报告》。报告以苏宁易购为研究样本，基于对其供应链升级、场景创新、渠道变革、服务升级等方面的深度观察与分析，探察“家场”消费模式的发展现状与核心优势，并就家电家居消费市场的未来发展趋势做出展望。

报告认为，随着数字技术的不断发展，家电家居消费呈现全渠道融合的趋势。同时，消费者需求变得更加多元，消费行为也呈现出场景化、一站式、一体化的趋势。数字化渠道的成熟加上供需侧的变化，促使家电家居进入“场景”消费的新时代，以苏宁易购为代表的家电家居零售企业正致力于打造“场景式”的消费模式，为用户提供沉浸式的购物空间及一站式的消费场景，并通过构建完善的服务商生态，来保障用户的购物体验。

家电市场线上线下零售额占比变化。（数据来源：GfK中国）

一、全面数字化加速零售渠道的变革与创新

零售行业的全面数字化正推动着家电家居零售渠道的变革与创新。数字化的工具能帮助搭建线上线下一体化的零售渠道，并且实现商品、供应链、用户经营、门店运营等环节的数字化，提升渠道的运营效率；数字化能力也可帮助家居零售企业快速开拓下沉市场，通过为县镇零售商提供供应链、运营、服务、科技、金融等“多重赋能”，将与一二线城市无差别的产品及服务体验快速汇集到低线市场；零售企业也可借助数字化能力快速构建新模式，开辟新赛道，比如直播电商、即时零售、本地生活、私域电商等，为“家”消费模式创新探求新可能。

二、消费需求多元化升级驱动供给侧革新

伴随着经济的高速发展、主流用户的年轻化以及理性消费观念的兴起，中国家电家居消费市场正迎来需求侧的全面升级。家电家居消费者一方面由追求低价商品转向追求高品质性价比商品，呈现明显的分级趋势。另一方面消费者的消费状态也从满足基础需求转向满足更多元化的品质需求，智能化、高端化、绿色化等新趋势产品越来越受青睐。

需求侧的变化推动着供给侧的优化升级。品牌厂商开始以用户需求为导向，加速通过产品创新、硬件提升等赋予产品新的功能。零售企业也开始加强与厂商之间的联系，精简渠道层级，为用户带来更优惠、更快捷的购物体验。同时，拥有大量用户洞察数据的零售企业也开始强化与品牌商的产品共创，为用户带来更高品质更精准的货品供给。

三、“家场景”消费模式引领市场发展

用户的消费行为呈现出家电家居一体化、一站式、场景化的消费趋势。这一方面是因为用户越来越注重生活方式的打造，“场景化”的生活方式带来“场景化”的家电家居消费需求；另一方面消费者开始注重家庭装修的整体性与统一性，更倾向于一站式的购物体验。

基于这一消费趋势，家电家居零售企业打造出“家场景”的消费模式，为用户构建沉浸式的购物空间及一站式的消费场景，提供完整的家庭场景解决方案。这样的消费模式不仅让消费者购物更加便利，也让上下游合作伙伴提升了经营效率。

四、完善服务生态推动“家场景”消费升级

为了打造沉浸式一站式的购物空间，推动家电家居消费真正向“家场景”消费升级，零售平台需要建立完善的服务商开放生态，通过对门店、供应链、商品、服务等环节的数智化赋能，帮助中小零售商、加盟商、制造商、服务商、运营商、物业方等各个参与者提升服务能力与经营效率，并实现相互之间的高效协作。除此之外，零售服务商也需要打造从购前、购中到送货安装以及售后等购物全链路的服务体系，为用户带来便利、放心的消费体验。

五、家电家居消费市场未来发展展望

产品的创新与迭代升级是家电家居行业保持可持续发展的重要动力。未来，零售企业与品牌厂商需时刻保持创新，在产品上持续推陈出新来满足用户需求，在渠道方面也需要创新模式与服务，提供更高效的人货场匹配，才能不断地赢得市场。此外，家电家居企业需要积极进行数字化转型，推动线上线下全渠道融合，全渠道数字化的运营能力将成为企业的必备能力。在需求方面，用户人群的分化将成为需求升级的主要驱动力，比如老年人群、独居人群等用户群体的增长，将推动适老化家电、小家电等细分类目产品快速普及。

【点击下载《“家”场景消费趋势观察报告》全文】

(责编：董童、高雷)

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