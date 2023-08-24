工信部：1-7月有色金属行业工业增加值同比增长5.9%
2023年08月24日18:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，数据显示，1-7月，有色金属行业工业增加值同比增长5.9%，较工业平均水平高2.1个百分点。十种有色金属产量4232万吨，同比增长7%。其中，精炼铜产量732万吨，同比增长12.6%；原铝产量2362万吨，同比增长2.8%。
在价格上，1-7月，主要有色金属品种价格同比下降，其中铜、铝、锌、镍、电池级碳酸锂现货均价分别为68212元/吨、18462元/吨、21855元/吨、19万元/吨、32.2万元/吨，同比分别下降2.4%、11.7%、14.6%、8%、29.4%。
同时，矿石进口保持增长，加工材出口同比下降。1-7月，铜精矿、铝土矿进口实物量分别为1541万吨、8498万吨，同比增长7.9%、12.2%；未锻轧铜及铜材进口量303.9万吨，同比下降10.7%；氧化铝进口量88.9万吨，同比下降12.3%。铜材出口量39.6万吨，与去年同期基本持平；铝材出口量306万吨，同比下降20.1%。
(责编：申佳平、高雷)
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