工信部：积极推广资源循环生产模式 大力发展综合利用产业
2023年08月24日18:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动大宗工业固废规模化、高值化综合利用，2023年8月21日，桑干河·第十届国际工业固废综合利用大会在山西朔州召开，聚焦新形势下推动工业固废综合利用产业高质量发展，围绕煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏等典型工业固废的规模化高值化利用开展了一系列的交流研讨活动。
工业和信息化部节能与综合利用司主要负责同志在致辞中指出，要深刻认识推进工业固废综合利用的重要意义，积极推广资源循环生产模式，大力发展综合利用产业，推动工业固废综合利用扩规模上水平，为推进工业绿色低碳高质量发展贡献积极力量。会上还发布了《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术目录（2023年版）》，开展技术对接活动，推动有关企业加快实施技术改造，持续提高资源利用水平。
(责编：申佳平、高雷)
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