◎本报记者 张 晔 实习生 普京文

“我们的核心业务是大数据存储与智能处理，属于典型的‘轻资产、重研发’企业。”南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称云创大数据）财务总监沈诗强告诉记者，公司成立之初，抵押物少、技术迭代快、研发风险大，初创期曾一度受困于研发经费不足的问题，2013年南京银行为其提供了2000万元的无抵押物纯信用贷款，解了燃眉之急。如今，云创大数据已成功上市，年均营收增长率超过50%，净利润增长率达70%。

近日，江苏省科技金融深度融合专项对接会在南京举行，在当天的“银企合作”集中授信仪式上，包括云创大数据在内的12家江苏优质科技型企业获得授信近100亿元。

江苏是产业大省，科技创新活力竞相迸发，企业融资需求旺盛。自2011年成为首批国家促进科技和金融结合试点省以来，江苏加大对科技创新的金融支持,取得了积极成效，形成科技创新基础雄厚、金融资源集聚的优势。

打通产业与资本间的屏障

过去，发展跟着资金走，不管科技含量，只要有赚就敢投。现在，资金围着科技转，只要有创新，就有钱来投。近年来，江苏科技型企业与金融机构之间有了一座无形的“桥”，打通了产业与资本之间的屏障。

江苏是全国区域创新高地，战略科技力量、区域创新能力、产业技术创新水平、企业自主创新能力、创新体系整体效能等位居全国前列。发展高新技术产业投入高、风险大，迫切需要科技与金融紧密结合，让科技型企业在创新过程中“不差钱”。

记者调查获悉，截至今年5月底，江苏高新技术企业贷款余额1.4万亿元，同比增长18.7%；科技型中小企业贷款余额4502亿元，同比增长27.37%。截至今年6月末，省内金融机构新发放科技创新贷款2485亿元，居全国前列。

江苏省科技厅厅长徐光辉介绍，近年来，江苏已形成日益健全的金融支持科技创新体制机制，一批科技金融试点、示范高地落地江苏，包括苏南科技金融合作示范区、南京科创金融改革试验区、苏州高新区“保险与科技结合”综合创新试点等。

7月13日，江苏省政府又发布相关政策，提出要率先建设“科技—产业—金融”深度融合示范区，推动江苏高质量发展继续走在前列。

生产投入是今天的GDP，科技投入是明天的增长点。江苏省副省长胡广杰表示，江苏将以更大力度服务支撑科技攻关，强化基础研究投入保障，引导企业用好科创金融政策和银行授信；以更大力度促进金融要素向科技型企业集聚，扩大科技领域信贷投放，鼓励股权资金投早、投小、投高精尖，畅通直接融资渠道，建立绿色审批通道，建立金融机构风险共担机制；以更大力度优化科创金融服务生态，抓好科创金融政策落实，构建支撑体系完整、保障机制完善、区域特色彰显的金融支持科技创新生态。

推动科技与金融良性互动

在江苏省科技金融深度融合专项对接会上，江苏再次“大手笔”加强科创金融供给，发布2023年重点科技领域新增专项授信，总额达2100亿元。现场，省市科技主管部门、国家级高新区、金融机构和科技型企业深入对接，开展多项合作：江苏省科技厅与12家金融机构“政银合作”签约，12家金融机构和12家国家级高新区“银区合作”签约，12家金融机构和12家企业举行了“银企合作”授信仪式。

“无锡高新区拥有广阔的产业蓝海，科技发展氛围浓厚，金融赋能科技创新发展空间巨大。”无锡高新区党工委委员、管委会副主任顾国栋告诉记者。多年来，江苏银行积极支持无锡高新区现代产业发展、科技创新创业，此次签约将作为双方全方位、更紧密合作的新起点，共同推进科技创新和高质量发展，实现“科技—产业—金融”良性循环。

顾国栋说，无锡高新区将升级迭代产品服务，推出包含“新科贷”在内的无锡高新区科创企业全生命周期专属支持方案，创新投贷联动“天使贷”产品，打造园融智慧—数字园区贷2.0，着力提升高新区企业金融便利性及可得性。

目前，江苏拥有“硬科技”属性的科创板上市公司达105家，稳居全国第一，全省银行机构开发推广的科技信贷产品超过100个。“我们有基础有能力也有责任推进科技金融深度融合发展走在前列。”江苏省地方金融监督管理局副局长邱志强表示。

“我们将紧扣打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案，着眼创新全链条、企业全周期、要素全贯通，支持金融资源投向科技创新主阵地，全力推进‘科技—产业—金融’融合创新良性循环。”江苏省科技厅厅长徐光辉表示，江苏将突出“四个聚焦”：聚焦培育战略科技力量，强化科技金融深度合作；聚焦企业创新主体地位，加快科技金融产品创新；聚焦关键核心技术攻坚，突出金融供给侧发力；聚焦打造区域创新高地，推进科技金融改革试点。

探索金融服务科创新路径

5月28日12时31分，从上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场，执飞这一航班的正是全球首架交付的国产大飞机C919。

航天海鹰（镇江）特种材料有限公司、江苏美龙航空部件有限公司、江苏锐天信息科技有限公司等一批企业参与了C919的研发制造。针对这些创新型企业的资金需求，交通银行江苏省分行一路绿灯，为C919供应商企业合计提供4.26亿元授信，为企业技术研发和经营周转提供资金保障。

金融是实体经济的血脉。为更好满足初创期、成长期科技型企业的融资需求，交通银行江苏省分行设立科创金融中心，专门负责牵头开展专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业等科创客户的金融服务。

“科创金融中心目前发展态势比较良好，对科创板上市企业的贷款授信覆盖率已经达到60%，对带有科创标签的重点客户的贷款覆盖率也达到了30%以上，结算覆盖率超过了40%。”交通银行江苏省分行副行长仇高擎指出，未来将通过为科创客户提供全方位的定制化金融服务，加强与外部股权投资机构的合作，打造范围更广、合作更密切的科创金融服务生态圈等举措，进一步做好科创金融服务工作，服务高水平科技自立自强。

目前，江苏各金融机构都把服务科技创新作为拳头产品和特色品牌的重要内容。浦发银行南京分行服务的科创企业超过4000家，科创板上市企业服务覆盖率70%；与中国银行江苏省分行合作的科技型企业超过2.3万家，为6600家科技型企业提供融资支持超千亿元；南京银行目前累计服务超3.5万户科技型企业，提供资金近5000亿元……

江苏银保监局二级巡视员周盛武建议，各银行机构要积极探索金融服务科技创新的新路径和新模式，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，同时，加强对关键核心技术攻坚和科技成果转化的金融支持，助力解决重点领域和关键环节“卡脖子”问题。

(责编：王震、陈键)

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