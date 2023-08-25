◎彭思聪 本报记者 王 春

今年是上海市临港新片区（以下简称新片区）揭牌成立四周年。8月21日，上海市政府新闻办举行新闻发布会，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山介绍，四年来，新片区始终保持开放的力度不减、改革的强度不减、发展的势头不减，跑出了“加速度”、干出了“显示度”、提升了“活跃度”。

4年来，新片区地区生产总值年均增长21.2%，规上工业总产值年均增长37.8%，全社会固定资产投资年均增长39.9%，限额以上商品销售总额年均增长28.9%，税收年均增长16.3%。今年上半年，新片区规上工业总产值增长52%，全社会固定资产投资增长57.2%，限额以上商品销售额增长55.2%，税收总收入增长47.5%。这几项指标的两年平均增速均在30%以上，较好地发挥了上海经济发展的“增长极”和“发动机”作用。

目前，新片区正加快构建以科技创新为内生动力、先进制造业为重要支撑、现代服务业为特色优势的产业发展格局。

在科技创新方面，新片区聚集起一批高水平实验室、科创平台、特色孵化器及科技创新企业，推动形成贯穿“基础创新—应用创新—科技型企业培育”的全链条全过程科技创新体系。

在前沿产业方面，新片区正着力打造“6+2”前沿产业体系，智能新能源汽车产业年产值已突破2300亿元；滴水湖AI创新港加快建设，宁德时代、中科创达等一批重点企业相继入驻；长电科技等12个重点产业项目开工建设；成立9只前沿产业母基金，形成逾3520亿元的产业基金体系；4年来，累计签约前沿产业项目超500个，涉及投资额约5630亿元。

新片区将更加着力于全过程科技创新，重点铺设支持基础创新的“最初一公里”，打通科技成果转化的“最后一公里”。加快临港实验室和国家重点实验室建设，提升现有16个重点科技创新平台能级水平，加速聚集更多高水平科研机构、科创平台、孵化器等科创资源，高标准建设“滴水·科创驿站”。发挥好规模200亿元的临港科创基金的作用，坚持投早、投小、投科技。大力培育专精特精“小巨人”企业，让新片区不断增强生长企业的能力。

为推动新片区持续深化拓展特殊经济功能，走在高质量发展前列，上海市发改委副主任阮青表示，上海市委、市政府将出台新一轮支持政策。

在科技创新方面，将推动新片区科技创新前沿产业聚集发展。主要包括进一步赋予新片区管委会科技创新发展有关区级推荐权、推进智能网联汽车创新应用、支持新片区建设高能级低碳绿色数据中心等3项支持政策。

下一步，上海将把推进新片区改革创新作为该市改革工作的重要任务，抓好政策的落实落地，对政策推进情况开展动态评估，持续放大政策实效，不断推动新片区高质量发展迈上新台阶。

(责编：王震、陈键)

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