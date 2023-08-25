刘 昊

广西壮族自治区党委宣传部8月15日举行“全面贯彻党的二十大精神，以‘五个更大’重要要求谱写中国式现代化广西篇章”系列主题新闻发布会（第二十八场），介绍广西加快建设现代林业强区有关情况。

广西林业局有关负责人在发布会上表示，广西林业系统和广大林业科技工作者聚焦广西用材林、经济林等特色产业，开拓进取，攻坚克难，协力攻关，合作创新，取得一系列重大科技成果。以广西壮族自治区林业科学研究院为代表的科研院所承担国家和省部级重大科技攻关项目341项，完成成果登记1117项，科技赋能日益成为林业高质量发展的显著标志，科技创新日益成为引领现代林业强区建设的不竭动力。

据介绍，广西累计培育松、杉、桉等林木良种277个。广西松树种质资源收集保存数量位居全国前列，松树单位面积最高蓄积生长量达每年每亩2.6立方米，创生长速度世界纪录。选育的杉木良种优良林分年平均胸径、树高、材积生长量分别达到2厘米、2米和每亩2立方米以上，比国家杉木速丰林标准提高1倍以上，创下全国杉木产量之最。自主选育的DH系列、广林系列桉树优良无性系助力桉树成为国产木材冠军树种，以不到全国1.4%的林地面积生产出全国30%以上的木材。2023年5月，广西桉树育种实验材料首次飞向太空开展空间搭载实验，这进一步加快了高产、优质、强抗逆桉树新品种选育进程。一系列主要用材林优良种系有效解决广西林业种业“卡脖子”问题，为建设全国最大国家储备林基地、打造万亿林业产业提供坚实保障。

此外，广西不断加大油茶研发和科技推广应用力度，油茶籽产量稳步增加、示范林最高单产创造新纪录。选育出全国首个油茶良种——岑溪软枝油茶，共培育油茶良种37个，实现油茶造林100%良种化。利用岑软系列良种苗木新造林面积220万亩，占新造林面积的80%以上。岑软系列无性系5年进入盛产期，标准化经营管护下茶油产量每亩40公斤以上。特别是新培育的香花油茶，2022年测定最高茶油产量每亩121公斤，创全国油茶单产新高，为油茶高产稳产、油茶产业发展壮大奠定坚实基础。

广西林业系统全力加快建设现代林业强区，各项工作取得显著成效，各项指标稳居全国第一方阵。广西连续15年年均完成植树造林300万亩以上，2021年，草原综合植被盖度82.9%。与2016年相比，全区石漠化土地减少720万亩，重度石漠化土地减少面积居全国第一位。森林生态服务价值、生物多样性丰富度均居全国第三位，绝大多数重要自然生态系统、重点保护野生动植物均得到有效保护，绿色日益成为新时代广西的靓丽底色。

(责编：王震、陈键)

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