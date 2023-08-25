原标题：华润资本与能链和能链智电达成战略合作 深度布局新能源基础设施建设

8月24日，华润资本与能链智电及能链智电股东能链达成战略合作，发挥各自在资本及资产管理和新能源服务领域的经验与能力，围绕新能源数智化、新能源基础设施建设运营、售电及虚拟电厂、新能源资产证券化等方面的孵化、投资、运营展开合作，拓展新能源业务场景，助力能源绿色低碳发展。

通过实业与资本双向赋能，华润资本与能链智电主动融入新发展格局和国家“双碳”战略，凝聚资本、产业、市场多方力量，探索更多优势互补的合作模式，推进新能源项目落地见效，为新能源产业数智转型、构建绿色低碳可持续发展的新型能源体系贡献力量。例如，华润体系下管理的商业地产、住宅社区、企业和物流园区等多场景停车位的充电基础设施或有较大的改造或升级需求，能链智电在新能源汽车“光储充换”基础设施建设及运营、充电网络覆盖上的经验及优势，强强联合，共同推进新能源充电业务布局。

华润资本总经理、CEO秦锋表示，华润资本以孵化新兴产业、助力实业发展为使命，积极探索战略性新兴产业投资布局及生态圈建构。此次华润资本与能源数字化领域领先的被投企业能链联手，是产业资本赋能创新型被投企业的最好体现，将进一步深化华润资本在新能源产业链的布局，助力中国交通能源绿色低碳转型。

能链智电创始人、CEO王阳表示，“华润资本在推进可再生能源转型、能源结构低碳化发展方面，具有前瞻性布局。我们希望与华润资本一起，推动能源基础设施的数智化升级，为能源产业绿色低碳发展提供完善的系统化解决方案，助力提高全球交通能源网络的稳定和效率。”

华润资本是华润集团旗下负责私募股权投资的业务单元，是集团产业基金唯一运营管理平台。截至2023年8月，华润资本管理基金总规模超过1200亿元，投资项目超200个。华润资本重点关注大国民生与大国重器两大投资方向，其中，“大国民生”指的是围绕华润集团产业链的上下游进行投资，“大国重器”则是面向战略性新兴产业，包括生物技术、新能源、新一代信息技术、智能制造、新材料、半导体和医疗健康等赛道进行投资布局。

能链旗下能链智电是中国充电服务第一股，为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏、虚拟电厂、自动充电机器人等。截至2023年3月31日，能链智电已覆盖5.5万座充电站、连接57.5万把充电枪；2023年第一季度，能链智电充电量达到10.23亿度,占全国公用充电量的21%。

今年以来，能链智电业务快速发展，加速光储充一体化建设及海外布局。6月，能链智电控股收购香港太阳能光伏产品一站式服务供应商——香港光电，切入香港分布式太阳能电站开发、建设及电动汽车充电服务领域；能链智电虚拟电厂获得深圳、浙江、陕西负荷聚合商资质，同时还接入湖北国网电力负荷管理平台。8月22日，能链智电公告称，拟全资收购欧洲电动汽车充电服务解决方案提供商——瑞典公司Charge Amps，出海进程迈出里程碑式一步，开启全面国际化。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经