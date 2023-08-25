人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）第20届中国-东盟博览会（以下简称东博会）将于9月16日-19日在广西南宁举行，主题为“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”。

商务部副部长李飞在在8月25日举行的国新办新闻发布会上表示，今年是东博会创办的第20个年头，历经20年的发展，中国-东盟博览会已成为双方重要的开放合作平台，在推进区域经济一体化方面也发挥着积极作用。

李飞指出，在双方领导人的战略引领下，近年来，中国-东盟经贸合作提质升级，取得了丰硕成果。

一是贸易“蛋糕”不断做大。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）红利释放，中国-东盟自贸区建设深入推进，中国和东盟互为最大贸易伙伴地位进一步得到巩固，2022年双方贸易额9753亿美元，贸易额同比增长11.2%，比2013年的4436亿美元扩大了1.2倍，也就是说十年间扩大了1.2倍。

二是投资合作活力迸发。中国与东盟互为重要的投资来源地和目的地。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元，在东盟设立直接投资企业超过6500家。双方依托“两国双园”共建经贸创新发展示范园区，开辟了东盟国家融入中国地方开放发展的新通道。

三是区域合作持续推进。中国和东盟双方正积极推进自贸区3.0版谈判，全面提升中国-东盟经贸制度型开放水平。中国-柬埔寨自贸协定生效实施，中国-新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国-东盟东部增长区、澜湄等次区域合作稳步推进，这都为区域合作注入了强劲的动力。

(责编：孙红丽、高雷)

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