人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：中国和东盟双方正积极推进自贸区3.0版谈判

2023年08月25日10:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）第20届中国-东盟博览会（以下简称东博会）将于9月16日-19日在广西南宁举行，主题为“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”。

商务部副部长李飞在在8月25日举行的国新办新闻发布会上表示，今年是东博会创办的第20个年头，历经20年的发展，中国-东盟博览会已成为双方重要的开放合作平台，在推进区域经济一体化方面也发挥着积极作用。

李飞指出，在双方领导人的战略引领下，近年来，中国-东盟经贸合作提质升级，取得了丰硕成果。

一是贸易“蛋糕”不断做大。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）红利释放，中国-东盟自贸区建设深入推进，中国和东盟互为最大贸易伙伴地位进一步得到巩固，2022年双方贸易额9753亿美元，贸易额同比增长11.2%，比2013年的4436亿美元扩大了1.2倍，也就是说十年间扩大了1.2倍。

二是投资合作活力迸发。中国与东盟互为重要的投资来源地和目的地。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元，在东盟设立直接投资企业超过6500家。双方依托“两国双园”共建经贸创新发展示范园区，开辟了东盟国家融入中国地方开放发展的新通道。

三是区域合作持续推进。中国和东盟双方正积极推进自贸区3.0版谈判，全面提升中国-东盟经贸制度型开放水平。中国-柬埔寨自贸协定生效实施，中国-新加坡自贸协定升级后续谈判实质性完成，中国-东盟东部增长区、澜湄等次区域合作稳步推进，这都为区域合作注入了强劲的动力。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：中国和东盟双方正积极推进自贸区3.0版谈判
　　人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）第20届中国-东盟博览会（以下简称东博会）将于9月16日-19日在广西南宁举行，主题为“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”。 商务部副部长李飞在在8月25日举行的国新办新闻发布会上表示，今年是东博会创办的第20个年头，历经20年的发展，中国-东盟博览会已成为双方重要的开放合作平台，在推进区域经济一体化方面也发挥着积极作用。…
驶向幸福的“下一站”
　　人民网承德8月25日电（记者王天乐）早上8时40分，承德市承德县新杖子站站台上的箩筐已经排起了长龙，这里的村民要乘坐即将到达的6433次列车到承德市区卖货。 19分钟后列车到站，村民们用扁担挑起箩筐排队上车，车上的列车员忙着帮农民往车上搬箩筐。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部