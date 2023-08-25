人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行，加快高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》）。

“钢铁行业稳增长工作方案钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。”《方案》要求，2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。

《方案》提出，实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能。其中要加快推动技术装备高端化升级；加快推进绿色低碳改造；加快推进数字化转型智能化升级；支持引导电炉钢有序发展等。

同时，要实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求。《方案》提出，加强钢结构应用推广；扩大重点领域消费需求；提升钢铁产业链国际化水平。

此外，《方案》要求实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行。还要实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度，其中要求推进企业兼并重组，实施规范企业分级分类管理，创建先进钢铁产业集群。

(责编：申佳平、高雷)

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