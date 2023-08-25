人民网北京8月25日电 （记者杨曦）8月24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核污染水排海，极其自私和不负责任。据市场监管总局消息，市场监管总局高度重视食品安全及价格监管工作，在前期对进口食品安全风险隐患排查整治的基础上，部署各地市场监管部门进一步加大食品安全监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规及进口食品相关规定，严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品（含食用水生动物，下同）加工食品、制作餐食或进行销售（含网络销售），加强市场销售进口水产品食品安全抽检监测，发现相关违法行为的，严格依法予以查处。

同时，市场监管总局部署各地加强食盐价格监测，强化分析预警，建立与相关互联网平台“直通车”机制，及时掌握价格异常波动信息和违法行为线索。加大价格监管执法力度，严查囤积居奇、捏造散布涨价信息等哄抬价格违法行为，及时公布典型案例。

(责编：杨曦、高雷)

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