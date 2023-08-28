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唯品会发布2022年ESG报告  

2023年08月28日15:52 | 来源：新华网
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原标题：唯品会发布2022年ESG报告，承诺不晚于2030年实现自身运营碳中和

　　近日，唯品会发布《环境、社会及治理报告（2022）》（以下简称“报告”），这是唯品会连续第二年发布ESG报告。报告从可持续发展管理、共建行业生态圈、气候风险治理、提升员工幸福感、助力乡村振兴等角度，全方位地展示唯品会过去一年在ESG领域的实践和绩效。

　　报告显示，2022年，唯品会构建“董事会—ESG委员会—ESG工作组”三级治理体系，并制定以“共创可持续新生活”为目标的ESG战略，围绕可持续新选择、幸福消费、活力共容、美好社会、唯筑信任等五个层面探索可持续发展之路。

　　承诺不晚于2030年实现自身运营的碳中和

　　基于自身的碳中和规划路径，唯品会做出“将不晚于2030年实现自身运营的碳中和，不晚于2030年实现范畴三碳排放强度下降50%”的承诺目标。

　　报告显示，围绕能效提升、能源结构转型等方面，唯品会全面审视价值链全链条的减碳能力，推动多场景节能减排，并发挥平台型企业的链接作用，带动更多消费者、合作伙伴等价值链成员，共同打造绿色低碳生态圈。

　　其中，绿色包装是建设绿色供应链的重要一环。唯品会通过引入机器学习系统、设置专门的回收框等举措，持续优化包装材料设计、提升包材使用效率、推进包材循环利用等。2022年，唯品会物流中心回收纸箱约2,119万个，减少纸箱使用总重2,556吨，回收包材废弃物16,774吨。

　　清洁能源使用方面，唯品会在多地物流园区及杉杉奥莱门店推行光伏发电，2022年自有光伏发电量达61,538兆瓦时。同时，唯品会持续推动绿色办公，通过建立能源管理平台、推行办公无纸化、优化重点用能系统等进一步节能降耗。

　　不断满足客户对高品质生活的追求

　　2022年，唯品会通过对货品、运营和技术等方面进行一系列升级迭代，使公司的业务基本面不断得到夯实与巩固，平台差异化供给能力进一步增强，不断满足客户对高品质生活的追求。

　　在客户体验方面，唯品会打造“心流计划”，围绕售前、售中、售后等服务全流程制定提升计划，促进客户体验的全面跃升；组建听音问题解决小组，更好地了解、满足客户诉求，切实解决客户关切问题，让服务“走进”客户心里。2022年，唯品会客户问题解决满意率达98.01%。

　　同时，唯品会增强与品牌商家的协同合作，打造品牌会员、品牌风评等中台服务工具，帮助商家分析自身在商品、物流和服务等方面的优劣势，以数字化能力赋能品牌商家更好地洞察客户需求，与品牌商家共建品质购物平台。

　　2022年，唯品会优质客户群体进一步扩大，超级VIP活跃用户数增长至670万，对线上消费的贡献占比提升至41%，助推平台高质量发展。

　　打造安全舒适、平等包容的工作环境

　　人才是企业持续保持核心竞争力的基础。唯品会系统规划和构建人才结构，有针对性地打造一系列培训课程，帮助员工保持创新活力，实现自身可持续发展，员工培训率达100%。同时，公司在员工赋能方面持续加大投入，鼓励基层员工提升学历与技能。

　　唯品会开展残疾人专项招聘活动，面向残障人士设定客服代表、物流一线操作员等就业岗位，帮助更多残疾人实现体面就业。

　　为提升员工幸福感，2022年唯品会进一步扩大人才公寓规模，投资超1.2亿元在广州市中心核心地段改造672套公寓。该项目已于2023年6月交付给员工入住。

　　坚持“简单正心，向爱而行”公益理念

　　唯品会长期坚持“简单正心，向爱而行”的公益理念，结合自身业务特色，赋能乡村振兴、弱势群体关爱等领域，联动各个利益相关方共同参与，打造出以唯爱妈妈、唯爱心公益计划等为代表的多个可持续公益品牌。

　　截至2022年底，唯品会累计公益支出超5.58亿元。其中，唯爱妈妈项目累计为超过11万个困境单亲家庭减负增能；唯爱心公益计划联合社会各界上线超过31个优质公益项目，超过1344万名会员参与，捐出超过201亿颗唯爱心。

　　为响应国家乡村振兴战略，唯品会公益在广州市花都区启动了塱头村乡村振兴项目，通过文化引领、公益赋能，打造乡村振兴“塱头模式”。该项目的核心业态包含春阳台艺文中心、古村展览、高端民宿等，全部收入将用于回馈村民及乡村振兴事业发展。其中，春阳台艺文中心已经在今年4月面向社会公众开放，其他业态也在稳步推进中，市场运营已全面启动。

　　2022年是唯品会推进可持续发展的关键一年，可持续发展理念与公司的经营发展实现深度融合。展望未来，唯品会将携手利益相关方，共同探索对环境更友好、对人类更友好的永续发展之路，建立更包容、更绿色、更和谐的世界，创造更有韧性的未来。

(责编：曹淼、李源)
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