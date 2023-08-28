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生态环境部：全国碳市场启动2021、2022年度的配额发放和履约工作

2023年08月28日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开8月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，近期，全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每家重点排放单位每年可使用国家核证自愿减排量（CCER）抵销年度应清缴配额量的5%。

刘友宾表示，目前，已基本完成配额发放，清缴履约工作已全面展开。在夯实碳排放数据质量的基础上，生态环境部推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台，组织编制下一个履约周期配额分配方案，研究扩大行业覆盖范围路线图，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场，有效发挥市场机制对控制温室气体排放、促进绿色低碳技术创新的重要作用。

“需要特别说明的是，为做好企业纾困工作，生态环境部特别研究制定了柔性履约政策，配额缺口大的企业可预支2023年度的部分配额用于当前的清缴，但此政策仅限于2021和2022年度，以后不再实施。” 刘友宾说。

 

(责编：王震、吕骞)
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