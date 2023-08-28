原标题：京东推出“春晓计划”升级举措20项 “0元试运营”无期限、百亿流量扶持

从年初推出“春晓计划”以来，京东不断加大对商家的扶持力度，二季度京东新增商家数量同比增长417%。如今，商家在京东开店，有更多新福利了！8月28日，京东推出“春晓计划”升级举措20项，为商家打造“更多流量、更快运营、更好服务、更省成本”开店体验，实现确定性快速增长。

更多流量：百亿流量向商家倾斜 新商家可获28天双倍流量激励

首先，京东继续升级流量生态，为第三方商家投入实实在在的百亿流量扶持，京东APP首页“百亿补贴”、“9.9包邮”、“京东秒杀”等核心频道及微信域、搜索推荐页面等将全面向商家倾斜流量。

此外，京东将加大对新商家的流量扶持，新商家可获得最长28天流量加速，最高可获2倍流量提升。京东新商家还可领取“新店大礼包”，内含300元无门槛广告红包、500元京挑客站外推广红包、超800元运营工具免费使用等权益。另外，新商家还可以在开店90天内完成指定任务，获得最高可获5000元广告投放虚拟金奖励。还有专属于中小商家的“黑马商家成长大赛”，商家完成任务可获取专属品类会场资源。

值得一提的是，京东还将加大对优质店铺的流量扶持。目前，4.5-4.9星级店铺及“五星店铺”已能在商品搜索结果页面进行全量展示露出。

更省成本：“0元试运营”无期限 入驻“工厂店”质保金0元起

针对商家关注的开店资费政策，京东“春晓计划”升级后也带来更多减免，让商家“0负担”入驻。首先，京东取消了原先90天的“0元试运营”期限，部分商家“0元试运营”时间无限延长，期间不用缴纳质保金和平台使用费。此外，个人及个体户商家98%的类目技术服务费率低至0%。针对更多类目的企业商家，京东继续推出阶梯保证金标准，进一步降低商家的开店负担。京麦服务市场也为个人和个体户商家推出月卡活动，商家只需30元可享商品管理、订单管理、广告代投、客服外包等工具服务，下单立省超4000元。

当然，对于拥有货源优势的工厂型商家，京东也推出了利好政策，此类商家可入驻京东供销平台，以“工厂店”模式为其他代销商家供货，免交平台使用费，部分品类质保金0元起。

更快运营：减免约70%的资质材料审核 最快1分钟开通店铺

“春晓计划”升级后，在商家入驻阶段，京东针对所有类型的商家减免约70%的资质材料审核，个人仅需身份证、最快1分钟就能通过“京东招商”微信小程序、公众号、京麦APP等渠道开通店铺。此外，京东也为商家升级了商品发布系统，个人及个体户商家发品时效相比之前提升30%。

“京东商家成长中心”也为商家提供一系列数字化工具和成长任务，“价格运营”、“流量运营、”“蓝海商机”等各类工具均将陆续开放给商家使用，助力商家提升运营能力，高效获取流量、提升转化。

更好服务：寄件最低3折起、贷款享5折利率优惠

京东“春晓计划”升级后，还通过更好的服务支持商家生意增长。

首先，针对个人和个体户商家，京麦APP推出“货源推荐”入口，通过优质货源供给帮助商家解决货源问题。此外，京东通过建立官方商家社群，加大对商家的辅导和培训。京东商家可在官方商家社群随时随地获得专属成长顾问在线答疑、运营方向指导及1对1店铺诊断。

在物流服务方面，京东不仅将自身的供应链能力开放给商家，还将中通、圆通、申通、韵达、极兔、德邦等超多第三方快递公司全面开放给商家灵活使用，商家寄件物流费用最低3折起。在金融服务方面，商家可通过“京小贷”获得专属资金支持及利率优惠。

作为新型实体企业，京东将持续通过技术创新驱动供应链成本和效率优化，从而帮助商家把成本降下来、效率提上去，同时通过“开放生态”让更多商家入驻京东，为消费者提供更加“多、快、好、省”的消费体验。

(责编：曹淼、李源)

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