原标题：43载珠海正当“红” 从实力、动力、潜力等指标看珠海发展的后劲和韧性

前几天，珠海经济特区迎来了43岁生日。43载已是“不惑”，但珠海却迎来跨越式发展“新起点”，交通升级(港珠澳大桥、深中通道、深珠通道等)、产业创新、人口流入另珠海的城市能级向上拉升，2023年《城市商业魅力排行榜》上，再次被评为二线城市；粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、广东自贸区横琴片区、十字门金融区、金湾国际航空枢纽让珠海的城市地位愈加显要，在《中国城市海外影响力分析报告(2022)》上，珠海获得“商务吸引力领军城市”称号，国际影响力也与日俱增。

今年以来，置身国际国内复杂严峻的外部环境，珠海经济走出了一条不寻常的回升向好道路——上半年GDP总量稳居全省第6，人均GDP更是高居全省第2；第一、第二、第三产业同比均有较大增长，产业基础支撑稳定，经济增长动能不断提升，高质量发展稳步推进。43载珠海如旭日东升，势头当红。

作为经济特区的珠海，与中国改革开放的经济发展大势同轨前行。珠海城市发展韧性强、潜力大、活力足，与中国经济一样，长期向好的基本面不会改变。

看实力指标

雄厚的经济基础、稳定的楼市大盘是珠海蓬勃而上的根本支撑

现在的珠海，正在由曾经的“小而美”，向“强而优”奋进。尤其是2023年开局以来，在“产业第一”口号引领下，珠海一路狂飙。

纵观2022年，珠海GDP首次突破4000亿，高于全省平均增速0.4个百分点(1.9%)，增速排名位居全省第四。2023年上半年，珠海地区生产总值为2063.29亿元，同比增长5.1%！从广东21市GDP总量对比来看，珠海继续位居全省第6，仅次于深圳、广州、佛山、东莞、惠州。规上工业增加值增速，在大湾区9个城市中，排名第二。

过去十多年，珠海火力全开，经济增长势头强劲。在广东省内，珠海多个年份增速领先，先后超越中山江门等地。2025年，更是锚定工业总产值突破1万亿目标，实现规上工业企业倍增、百亿工业企业倍增……

从人均GDP来看，2022年珠海人均GDP达16.40万元，位居全省第2，仅次于深圳，高于广州、佛山、东莞等城市。2023年上半年，珠海GDP2063.29亿元，全省第六，人均全省第二。

无论是改革开放以来的稳定增长，还是近些年较短时间内画出的增长曲线，都印证了珠海经济强劲的发展势头。珠海在稳住经济基本盘的同时，社会大局保持和谐稳定。

楼市向来是经济的“晴雨表”。在行业整体大环境下，珠海楼市反而交出了不俗的成绩，量价同比仍齐涨。置身于全国的楼市环境下，珠海楼市相对较稳，市场信心充足。

在成交方面，根据珠海商品房预(销)售专网数据，今年1至7月，珠海网签成交14763套，同比涨6.6%！房价方面，根据珠海中原研究中心数据，今年7月，全市新房均价24641元/㎡，同比涨3.49%！7月二手成交均价也涨了，环比上涨约12%，板块最高涨幅达约25%。据不完全统计，8月珠海100+在售新盘中，有近五成的楼盘价格，同比上涨或保持不变。

房价走势作为经济的重要组成部分，其变化对于整个经济的稳定和发展具有重要意义。珠海房地产市场平稳，房价小幅上涨，将有助于经济实现持续向好，使经济增长保持一个相对良好的水平。

看动力指标

增长的人口数量、创新的产业驱动为珠海发展积蓄强劲动能

43年来，珠海常住人口不断增长，相比较建市之初增加近6倍。今天的珠海，是一个宜居宜业宜游的全国性城市，在粤港澳大湾区建设的宏大背景下，世界各地、全国不同省份的企业家、创业者、人才奔赴而来。

今年，珠海“抢人”持续加码，优化人口发展战略，人才引进、落户政策持续向好，人口不断流入，为这座城市带来澎湃活力！

4月10日，珠海市统计局发布《2022年珠海市常住人口主要数据公报》(以下简称《公报》)显示，截至2022年末，珠海常住人口为247.72万人，从2016年至2022年珠海市常住人口增长了50余万，离2035年500万常住人口的目标越来越近。此外，2022年，在大湾区11个城市中，仅有珠海常住人口实现正增长，2022年珠海户籍人口的增速排名全国第二，仅次于海口市，自2016年以来长期位居前十。

更为可喜的是，年轻、高素质人口在呈倍数增长，珠海市近30%人口拥有大专以上学历。今年1-7月，珠海新引进人才3.7万名，其中博士、硕士学历人才分别同比增长24.5%、53%，珠海人才总量已超80万人。在一份由智联招聘与泽平宏观联合发布的《中国城市95后人才吸引力排名：2022》报告揭示，在中国最具95后人才吸引力城市50强榜单中，珠海排名全国第12，在大湾区城市中排名第三位。

珠海旅游，一直很“热”。今年上半年，珠海全市接待游客1549.41万人次，同比增长227.2%，实现旅游总收入196.84亿元，同比增长301.3%。

赢得先机、赢得优势，必须拥有人口这个创新的最大动力来源，珠海在这一点上已经“赢了”。

除了人口基础，珠海产业也是蓬勃向上。2021年12月，珠海吹响“产业第一”口号，从产业版图绘就，到全力招商引资，再到全面建设5.0产业新空间，发力产业。2022年，珠海全市签约亿元以上产业项目578个，新开工亿元以上产业项目363个，建成5.0产业新空间451万㎡……

珠海正抢抓机遇加快发展战略性新兴产业的“成色”。2023上半年，新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康、智能家电、装备制造、精细化工等“4+3”产业发展势头良好，完成增加值593.04亿元，增长9.4%，占全市规上工业增加值比重77.4%，其中智能家电和新能源产业增速亮眼，同比分别增长23.3%和34.7%。

截至目前，珠海全市5.0产业新空间项目已开工38个，已建成544万㎡，在建312万㎡，已有183个项目签约入驻，预计产值939.9亿元。与此同时，百度、小红书、抖音、TCL、宁德时代子公司等企业进驻，加速珠海产业蝶变。

人口与产业的双创新动能不断增强，为珠海在高质量发展中赢得主动、赢得未来打开了突破口。

看潜力指标

全面对接深港澳，加快构建新区域格局不断增强珠海长风破浪的后劲

伶仃洋上，长龙飞架。今年以来，伴随着港珠澳大桥经贸新通道全面启动建设，“澳车北上”“港车北上”等创新政策相继落地实施，大幅提升港珠澳三地人流、物流、资金流的流动效率。

1月1日零时，澳车北上政策实施。7月1日零时，港车北上政策实施。自此，湾区任督二脉彻底被打通，作为“港澳车北上”首站城市——珠海，也将迎来历史性新机遇。

来自央视网信息，截至8月20日，港珠澳大桥海关累计监管验放，出境港澳单牌车达62万辆次。今年上半年，经珠海各口岸通关的港澳自由行旅客量，已达1013万人次，人气旺、活力足、经贸通，港珠澳同城的时代已经来临！

背靠深港澳，珠海城市发展的后劲和潜力，蕴藏于不断拓展的区域空间大格局和庞大的消费需求。

向内看，珠海拥有向纵深推进的广阔发展空间。向外看，珠海正在以开放共享打开发展新天地。

也是这10年来，珠海谋划了多个板块发展的格局，十字门、航空新城、科创新城、横琴等板块崛起，成为支撑珠海向上发展的骨架，也生动诠释了何为珠海速度。

日前，华发新一代四大新城亮相，涵盖华发琴澳新城、横琴华发金融城、金湾华发新城、高新华发新城，将这些崛起的片区赋予新时代的发展意义。

在新城崛起的过程中，珠海市政府和华发等企业商合力，绘就了交通、教育、产业、人居等画卷。

这是华发为珠海未来城市发展奉上的一份满分答卷，也是华发从造城到营城新序幕的拉开。

看造城魄力

科技、金融、城市三个产业支撑华发“四大新城”是珠海面向世界的窗口

站在2023年看过去10年，华发“四大新城”的建设与兑现，将深具推动珠海步入“强城时代”的巨大潜力。

华发“四大新城”的每一次迭代，都引发规模量化的基建狂潮、产业重构、人口流入和交通升级。

例如在华发琴澳新城，十多年来，这里90%以上的主体由华发进行开发，今日已将打造成为集聚总部办公、国际会展、星级酒店、旗舰商业、全系住宅、全龄教育的千亿配套区。

今年，随着由华发承建的十字门隧道投用通车，建设目标为省一级的十字门中学动工，十字门商都二期开业等新一批高品质的配套亮相，华发琴澳新城迈入世界级CBD的路径愈加清晰。

而十字门隧道连接着华发琴澳新城和横琴华发金融城。在琴澳合作的深入融合下，横琴为新时代珠海带来了产业、人口、生活圈层等方面的变化。

如今，进驻横琴的科学研究和技术，信息传输、软件和信息技术等产业，全部具备“高精尖”属性。其中不可忽视的是，庞大经济贸易量为横琴金融业发展构筑广阔舞台。目前横琴有超6000家金融机构，并且，发展重心日益向金融岛偏移。

依托于华发金融板块的全金融拍照实力，横琴华发金融岛的资本集聚后劲强大，成为吸引现代金融人才和未来创新发展的一支重要力量。

再着像金湾华发新城所在的航空新城，10年间一个个地标建筑拔地而起，一座座公园构成的绿色地图逐渐铺开。这些变化的背后，也有华发负责片区开发经营，从片区功能规划、到城市基础建设、再到地标打造，全方位倾力推动片区蝶变。

如今，伴随着位于金湾华发国际商务中心内的“珠海金湾华发万豪酒店”投用，金湾航空新城核心区“五大中心”——国际商务中心、产业服务中心、公共文化中心、市民艺术中心、西部商都中心完成了最后一块拼图。

这标志着由华发与金湾区共同主导的航空新城核心区片区综合开发及核心配套建设全面完成，显露“大城已成”的磅礴气势，成为推动城市跨越、赋能区域发展的重要引擎。

还有高新华发新城所在的高新区，近10年来高新区的GDP一路高歌，成绩亮眼。如今的珠海高新区，一家家高新技术企业入驻集聚，大批高新技术人才落户于此，“科创”这张名片愈加熠熠生辉。

其中，华发联合高新区打造了4个“天花板”级5.0产业新空间，截至目前，招商引资已签约项目112个，签约面积66.23万平方米，全力助力高新区产业高质量发展。

无论是在前环的高端居住区，北围打造产-城-人一体化，还是倾力开发的深珠合作区中，华发都在向海地段大笔描画，陆续带来包括住宅、商业、邻里中心、小学及幼儿园等的丰富配套。

从这些华发“四大新城”的发展来看，人居、经济、商业、交通、文体中心汇聚，多元资源高度富集，崛起姿态势不可挡。

珠海，是全国唯一与港澳陆桥相连的城市，加上深中通道、深珠通道的相继落地，珠海将成为香港、澳门、深圳的延伸，前景值得高看。随着洪鹤大桥、香海大桥、金琴快线的相继通车，为珠海的交通建设再次提速，开启全面大爆发模式！

在面向国际上，珠海机场将升级为国际机场！到2023年—2025年，将推进国际口岸开放，把珠海机场发展成发展后劲足的粤港澳大湾区重要干线机场，开辟出更多航线。

今天的珠海，青春洋溢、活力绽放，充满无限机遇与奇迹，信心百倍、笃行不怠，迈向更加美好的明天。

(责编：曹淼、李源)

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