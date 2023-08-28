集中收网！海关等部门查获活体“异宠”4350只
2023年08月28日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者王震）根据公安部“昆仑2023”专项行动及海关总署“严防外来物种入侵三年专项行动”部署，在海关总署缉私局、海南省公安厅的统一指挥下，8月19日，海口海关缉私局联合海南省公安厅海岸警察总队、海南省公安厅森林公安局和深圳、黄埔、广州、上海、杭州、贵阳、武汉等海关缉私部门，开展打击“异宠”走私集中收网行动。
据了解，行动出动警力在广东、上海、浙江、贵州、江苏、河南、重庆、甘肃等8地14市抓获嫌疑人30名，打掉一个常年盘踞在香港的走私“异宠”专业通关团伙，11名内地货主第一时间到案。共打掉非法“异宠”繁育基地14个，累计查获蜥蜴、蛇、壁虎、蛙、龟等各类“异宠”活体4350只。
经查，犯罪嫌疑人姚某某、徐某某等内地货主从境外收购蜥蜴、蛇、龟、树蛙等爬虫类“异宠”，通过航空物流运至香港后，以水客携带等方式化整为零走私入境。目前，案件正在进一步侦办中。
海关提醒：根据《生物安全法》和《进出境动植物检疫法》及其实施条例等法律法规，“未经批准，不得擅自引进外来物种”“禁止携带、寄递活体动植物进境”。违反规定的，海关将依法追究法律责任。
(责编：王震、吕骞)
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