原标题：农业银行发行400亿元永续债

8月24日，中国农业银行在银行间债券市场簿记发行2023年第一期永续债，基础发行规模300亿元，附加100亿元超额增发权，最终发行规模400亿元，票面利率3.21%，期限为5+N。

据悉，本次发行工作首次引入超额增发机制，更利于提升发行灵活度，兼顾投融双方需求。同时，发行定价遵循市场规律，与当日市场估值持平，票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。市场反响热烈，全场认购倍数达2.2倍。投资者结构多元，银行占比42.33%、保险占比44.58%、基金、券商及其他投资者占比13.10%。

农业银行表示，本期永续债发行，为该行服务实体经济提供了有力的资本支撑。

(责编：曹淼、李源)

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