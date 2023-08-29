农业银行发行400亿元永续债
2023年08月29日08:18 | 来源：中国金融新闻网
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原标题：农业银行发行400亿元永续债
8月24日，中国农业银行在银行间债券市场簿记发行2023年第一期永续债，基础发行规模300亿元，附加100亿元超额增发权，最终发行规模400亿元，票面利率3.21%，期限为5+N。
据悉，本次发行工作首次引入超额增发机制，更利于提升发行灵活度，兼顾投融双方需求。同时，发行定价遵循市场规律，与当日市场估值持平，票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。市场反响热烈，全场认购倍数达2.2倍。投资者结构多元，银行占比42.33%、保险占比44.58%、基金、券商及其他投资者占比13.10%。
农业银行表示，本期永续债发行，为该行服务实体经济提供了有力的资本支撑。
(责编：曹淼、李源)
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