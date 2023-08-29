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两部门延续实施多项个人所得税优惠政策

本报记者 鲁元珍
2023年08月29日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：两部门延续实施多项个人所得税优惠政策

　　 本报北京8月28日电（记者鲁元珍）8月28日，财政部、税务总局发布《关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告》《关于延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策的公告》《关于延续实施远洋船员个人所得税政策的公告》和《关于延续实施外籍个人有关津补贴个人所得税政策的公告》等4项公告，延续相关个税优惠政策，以减轻纳税人负担。

　　 根据上述公告，对于居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的不并入当年综合所得，以奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。自2024年1月1日至2027年12月31日，居民个人取得的综合所得，年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的，或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的，居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。对于一个纳税年度内在船航行时间累计满183天的远洋船员，其取得的工资薪金收入减按50%计入应纳税所得额依法缴纳个人所得税。对于外籍个人符合居民个人条件的，可以选择享受个人所得税专项附加扣除，也可以选择按照相关规定享受住房补贴、语言训练费、子女教育费等津补贴免税优惠政策。

(责编：杨曦、陈键)
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