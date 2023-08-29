陈城

原标题：【新闻随笔】铁路暑运数据新高意味着什么

8月22日，中国国家铁路集团有限公司发布的数据显示，全国铁路暑运客流持续保持高位运行，7月1日至8月21日，已累计发送旅客7.01亿人次，其中，8月19日发送旅客1568.6万人次，再创暑运单日旅客发送量历史新高。全国铁路日均开行旅客列车达10444列，较2019年同期增长15.8%。

我国人口众多、幅员辽阔，随着公路客运因时长、舒适度、价格等原因缺乏足够竞争力，民众在中远距离出行时通常选择铁路和民航。暑运、春运及多个小长假的大规模高交通运输压力现象，是观察我国交通运输能力和经济社会发展状况的一个重要窗口。由于铁路运输能力远高于民航、公路和水运，铁路客流数据就显得尤为重要。

从目前已发布的暑运铁路客流数据能够看出，“暑运单日旅客发送量打破历史纪录”“日均开行旅客列车较2019年同期较大幅度增长”，这些数据都显示了旺盛的铁路出行需求和我国铁路基础设施建设的长足发展。开行旅客列车数的提升，与我国新高铁线路的开通及运营里程数的增加息息相关。随着《中长期铁路网规划》的逐步落地，“八纵八横”高速铁路大通道正在逐步建设，我国高铁运营里程超过4.2万公里，越来越多省市县域第一次通达火车。高铁线路运营里程不断增长，新建高铁站数不断增加，也就意味着动车组列车必须增加开行车次，才能不断满足日益产生的新的高铁出行需求。在未来，日均开行旅客列车数必将再创新高。

高速铁路作为国家重大基础设施的重要组成部分，其建设所需投入的人力物力财力是一笔不小的数字，能够始终不断在基础设施上进行巨额投资，足以表明我国经济实力和当前经济社会发展状况，而这样一笔投资也将从长远角度得到回馈。正如人们常说“要致富，先修路”。铁路建设项目，投资大、产业链长、辐射面广、带动效应强，在建设过程中不仅能够吸引大量就业，同时也会因我国多变的地形地貌而提升基建技术水平和科技硬实力，在铁路建设过程中衍生大量新技术、新材料、新装备，并反哺其他相关行业。铁路建成开通之后，也必将给相关地域带来生产资料和人员流动，加速拉动地方经济发展。

今年暑期铁路客运的繁忙，越来越便捷的铁路出行使得广大民众在中远距离出行选择高铁。近日，铁路方面称将进一步优化完善12306旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等的出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。近年来，铁路在服务上的改变进步显著，被许多旅客看在眼里，这也将成为人们选择铁路出行的重要原因。

(责编：杨曦、陈键)

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