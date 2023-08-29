原标题：8月份专项债发行明显提速

进入8月份，新增专项债发行明显提速，多地重大项目也呈现集中开工态势。Wind数据显示，8月份以来，新增专项债发行174只，发行额达4767.38亿元，已是7月份整月规模（1962.90亿元）的两倍多。

“8月份专项债发行提速符合市场预期。”河南省商业经济学会副秘书长、郑州工程技术学院博士胡钰表示，预计市政和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施等领域的投资会持续加大，投资拉动效应将在下半年逐步显现。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清表示，近期专项债发行提速，具有投向针对性强、力度大、重点扶持重大项目建设、追求专项债撬动社会资本的“杠杆效应”最大化等鲜明特征。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，受各地普遍期待发行利率出现较大幅下行等因素影响，7月份各地专项债发行量明显偏低，从各地的发行公告来看，一些新增专项债发行推迟到8月份，这也是8月份新增专项债发行放量的原因之一。

与此同时，近期多地重大项目集中开工。比如，8月23日，山东举行2023年秋季全省高质量发展重大项目建设现场推进会，共计797个项目集中开工建设，总投资达7054.3亿元，涵盖智能制造、高端装备、新能源等产业领域。

国家统计局数据显示，今年前7个月，基础设施投资同比增长6.8%，增速比全部固定资产投资高3.4个百分点。计划总投资亿元及以上项目（简称“大项目”）投资同比增长10.1%，增速比全部投资高6.7个百分点，对全部投资增长的贡献率比1月份至6月份提高5.1个百分点，显示出大项目投资带动作用增强。

“专项债发行提速和重大项目建设加速对于基建投资的带动作用明显。”宋向清表示，一方面，可以有效扩大市政基建规模，增加城市建成区范围；另一方面，也可以有力推进产业类基础设施建设，增加产业发展动能，同时还可快速推进民生类基建项目投资，确保民生服务提质增效。

就未来如何进一步发挥政府投资的带动作用，王青表示，首先是要加快专项债发行和使用，尽快推动基建投资形成实物工作量，在关键阶段发挥好逆周期调节作用；其次是要更好地发挥政府投资带动作用，吸引民间投资参与重大基建项目，这一方面可缓解地方政府债务增幅，另一方面更能大力提振市场信心，增强经济增长内生动力。

（本报记者 韩 昱 见习记者 杨笑寒）

(责编：杨曦、陈键)

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