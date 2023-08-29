前7个月电力行业利润增幅领跑 行业加速转型激活电力消费“源动力”
8月27日，国家统计局公布前7个月全国规模以上工业企业利润数据显示，电力、热力生产和供应业（以下统称“电力行业”）利润总额增幅领跑41个工业大类，同比增长51.2%，增速较1月份至6月份提升4.7个百分点。
市场对于接下来的电力消费情况也持乐观态度。据中国电力企业联合会发布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）预计，2023年全年全社会用电量将达9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右，下半年全社会用电量同比增长6%至7%。下半年电力消费有望实现中高速增长。
“电力行业的亮眼业绩与用电量增长有直接关联。”360数字安全集团金融支持部总监唐川在接受《证券日报》记者采访时表示，用电量增长主要得益于今年以来经济持续稳定恢复，工业生产及居民用电量有所增加。此外，我国对电力行业固定资产的投资力度不断加大，为用电量持续增长提供了有力保障。
供需两端共促电力消费市场旺盛
今年以来，电力行业在社会用电量不断增长的背景下，利润表现喜人。宏观角度上，前7个月电力行业利润总额同比增长高达51.2%；微观角度上，从A股电力行业上市公司的营收情况上亦可得到验证。
据Wind数据统计，截至8月28日记者发稿，A股有82家电力行业上市公司披露2023年半年报，合计实现营业收入5531.77亿元；实现净利润699.74亿元，其中77家利润为正，占比高达93.90%。
电力行业利润总额增幅遥遥领先，得益于供需两端共同影响。从需求端来看，在去年低基数背景下，叠加经济持续复苏与气温攀升等因素共同驱动，今年4月份以来，我国社会用电量增幅明显，前7个月，全社会用电量累计51965亿千瓦时，同比增长5.2%。而随着迎峰度夏电力保供持续发力，发电量增长加快，电力行业利润增长得到有力支撑。
从供给端来看，今年以来我国对电力行业固定资产的投资力度不断加大，也为电力行业利润增长提供了坚实基础。国家统计局数据显示，今年前7个月，我国对电力行业固定资产投资同比增长24.9%。
在唐川看来，随着电力能源消费需求系统性增长明显，势必需要加大对电力行业固定资产的投资，为电力行业利润增长提供前提条件。
新能源发电领域成市场聚焦点
值得注意的是，不论是从供需角度，还是微观角度来看，新能源领域目前已成为电力行业发展的“源动力”所在。
从需求端来看，对新能源的用电需求正随着有关产品不断面市而愈加旺盛。唐川对记者举例称：“随着新能源汽车保有量的增长，这部分用电需求也正反馈到用电量总数中，预计日后此部分的占比还会持续增加。”
从供给端来看，对于新能源领域的投资也是下一步固定资产投资工作的重点方向，将成为未来发电量持续增长的关键保障。据《报告》预计，在新能源发电快速发展带动下，2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦。
唐川表示，考虑到“双碳”目标，新增投资最好聚焦于新能源发电领域，以规模效应带动新能源领域生产成本的降低，从而优化市场资源配置并形成全球市场竞争力。
同时，从多家电力行业上市公司公布的半年报或业绩说明会内容来看，谈及企业盈利原因及未来经营侧重方向，大部分企业将目光投向新能源发电领域。
谈及相关企业如何加快转型升级步伐以进一步夯实自身盈利能力，东源投资首席分析师刘祥东表示，相关企业可结合实际情况，做好新旧能源的投入和产出规划，加大有关技术的研发和基础设施投入，在开拓新能源赛道的同时，积极布局扭转电力供需矛盾的储能行业。
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