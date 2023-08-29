浙江出台“民营经济32条”
“针对民营企业‘不能投’‘不敢投’‘不愿投’等问题，浙江在一些普遍关注的重点领域加大政策创新力度，提出支持民营企业科技创新、创业投资、政府采购倾斜等措施。”谈及新政亮点，浙江省政府副秘书长周向军介绍道。
8月28日，《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》（简称《若干措施》）新闻发布会在杭州举行。记者从会上了解到，《若干措施》包含“提信心增预期、降门槛扩领域、真公平破隐性、拓市场促升级、优氛围增服务”5个方面，共32条政策措施。
“3个70%”强化要素保障
民营经济被视作浙江经济的最大特色和最大优势。2022年，民营经济增加值占浙江省生产总值的比重为67%。截至目前，浙江省民营企业达322万户，占全省企业总数92.05%。浙江省委、省政府此次研究出台《若干措施》，旨在以政策集成创新赋能浙江民营经济新飞跃。
针对民营企业“不能投”“不敢投”“不愿投”等问题，在吸引民资方面，《若干措施》围绕基础设施、重点产业领域，提出向民营企业推介“三张项目清单”。
“‘三张项目清单’分别是重大工程和补短板项目清单、重点产业链供应链项目清单、完全使用者付费的特许经营项目清单，为民间资本更好了解和参与重大项目提供平台。”浙江省发展改革委党组书记、主任杜旭亮介绍。
记者了解到，针对民营企业和民营企业家预期不稳、信心不足、保障不够等问题，《若干措施》着力强化财税政策、产业基金、金融保障、用地用能用工等方面的政策保障。
“特别是考虑到民营经济创造全省70%左右的GDP，我们谋划提出了‘3个70%’的要素保障机制。”周向军介绍，即省“4+1”产业专项基金投向民间投资项目比重不低于70%；统筹新增用地和存量用地支持民间投资项目比重不低于70%；每年新增能耗支持民间投资项目的比重不低于70%。
何谓“4+1”产业专项基金？今年初，浙江省推出八大政策包和四张要素清单。其中，“415X”先进制造业集群培育政策包明确：“迭代产业基金，设立新一代信息技术、高端装备、现代消费与健康、绿色石化与新材料等4支产业集群专项基金和1支‘专精特新’母基金。”
值得期待的是，目标总规模超2000亿元的“4+1”专项基金群已正式启动。
打破“玻璃门”等隐性壁垒
政策优惠一目了然，民营企业看得见却拿不到；职能部门管理服务不到位，令企业绕弯子；在投资准入等方面对民营企业不能一视同仁……制约民营经济发展的相关现象，被形象地比作“玻璃门”“旋转门”“卷帘门”。
如今，“玻璃门”“旋转门”“卷帘门”等隐性壁垒尚未完全消除、“一视同仁”尚未真正实现。对此，《若干措施》提出工程建设项目招投标领域专项整治、严格落实公平竞争审查制度、严格实行“非禁即入”等措施，不让公平停留于“书面”，而是真正落在“实处”。
此外，《若干措施》还提出建立健全民间投资问题收集和推动解决、民营企业定点联系、民间投资调度三项工作机制，为民间资本提供更好服务。
“以民营企业定点联系机制为例，是按照‘覆盖主要行业、兼顾大中小型企业’的原则。”杜旭亮介绍，近期我们已梳理一批企业，在制定民间投资相关政策时，将通过座谈、调研、服务等方式充分征求意见。
如何让基层和企业看得懂、能解读、会执行，确保32条措施好操作、能落地、真见效？记者了解到，根据《若干措施》，相关部门将进一步配套完善形成“1+N”政策实施体系，初步细化推出145条措施。
周向军表示：“我们相信，从民营企业最不满意的地方改起，从民营经济最需要的地方做起，我们就一定能解决好企业困难，让浙江的民营企业突破瓶颈、转型升级、蜕变成长，就一定能创造好营商环境，让浙江的民营企业放开手脚、破浪前行。”
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