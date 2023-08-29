付丽丽

原标题：守护好“耕地中的大熊猫”

黑土地是一种珍贵的土壤资源，被誉为“耕地中的大熊猫”。然而，除黄土高原外，东北黑土区是我国目前沟道侵蚀最严重的区域。

为保护好黑土地，水利部组织松辽水利委员会以2020年为本底完成了东北黑土区侵蚀沟调查工作。调查显示，东北黑土区侵蚀沟总数量为66.67万条，其中主沟39.36万条，支沟27.31万条。沟道总长度23.24万千米，沟道总面积4029.57平方千米。

近九成属于发展型侵蚀沟

侵蚀沟，是指沟蚀所造成的侵蚀地形，是土地退化最严重的表现形式之一，严重威胁区域农业生产和生态环境。

据介绍，本次调查范围为东北黑土区108.75万平方千米，涉及辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古4省区的246个县，调查对象为沟道长度50米及以上、沟系汇水面积不大于50平方千米的侵蚀沟。

调查指出，东北黑土区侵蚀沟中有近九成属于发展型侵蚀沟，达58.96万条，经过治理或沟道植被条件较好的稳定型侵蚀沟为7.71万条。内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江侵蚀沟数量分别为26.20万条、5.46万条、14.26万条、20.75万条，分别占侵蚀沟总数量的39.30%、8.19%、21.39%、31.12%。

从分区情况看，东北黑土区共涉及9个水土保持区划三级区，近九成的侵蚀沟分布在大兴安岭东南低山丘陵土壤保持区、长白山山地水源涵养减灾区、长白山山地丘陵水质维护保土区、东北漫川漫岗土壤保持区4个三级区，分别占侵蚀沟总数量的33.19%、20.23%、17.80%、15.70%。

调查表明，东北黑土区侵蚀沟主要分布在耕地上，耕地面积虽然仅占东北黑土区总面积的三成但集中了近3/4的侵蚀沟，达49.48万条。耕地中发展型侵蚀沟为45.01万条，占耕地侵蚀沟总数量的90.97%，东北黑土区耕地侵蚀沟直接占毁耕地面积达417.72万亩。

通过选取4个侵蚀沟高度发育典型区，将2021年侵蚀沟逐条实测数据与2018年数据对比显示，东北黑土区侵蚀沟特别是耕地侵蚀沟呈数量增加、沟道扩张趋势，典型区内每100平方千米每年新发育侵蚀沟数量为4—6条。

加强黑土区侵蚀沟治理

专家介绍，侵蚀沟的形成发展既有自然因素也有人为因素。东北黑土区雨热同季、降水集中，黑土土壤疏松、抗蚀能力弱，在降雨形成径流冲刷地表作用下容易形成侵蚀沟。

同时，东北黑土区耕地垦殖率高，地形坡缓坡长，顺坡、斜坡耕作是其主要耕作方式，由于缺乏配套的排水、截水等径流调控设施，坡耕地汇水面大、汇流历时短、水流量大、冲刷力强，进一步加剧了东北黑土区侵蚀沟发育扩张。

中央和地方各级政府高度重视东北黑土区侵蚀沟治理，“十四五”以来，累计治理侵蚀沟2.11万条，保护耕地664.65万亩。通过抽样调查，已治理侵蚀沟保存率为85.9%，总体保存良好。

水利部方面表示，将继续采取有力措施，进一步加强东北黑土区侵蚀沟治理。首先，以耕地上的中小发展型侵蚀沟为重点，加大治理力度。加大中央和地方资金投入，以耕地中的中小发展型侵蚀沟为重点，对长度大于100米的耕地发展型侵蚀沟依托专项工程实施治理；长度小于100米的耕地发展型侵蚀沟结合高标准农田建设和保土耕作开展治理。同时，大力推广柔性治沟技术，遏制沟头前进和沟岸扩张，增强沟道保土能力，改善沟道生态环境，加快治理进程。

其次，以完善沟道排水体系为核心，分类施策、系统治理。针对侵蚀沟形成的动因和机理，构建科学的耕地排水体系，实施沟头沟坡沟底加固防护，发挥综合防治效能，防止侵蚀沟变宽变深变长。

此外，对不合理生产建设活动加强监管，严厉打击违法开垦、破坏黑土资源和生态环境的行为，促进黑土资源的有效保护与利用。

(责编：杨曦、陈键)

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