原标题：财政奖补带动培育万余家国家级“小巨人”企业

科技日报北京8月28日电 （记者都芃）十四届全国人大常委会第五次会议28日上午举行第一次全体会议。受国务院委托，财政部部长刘昆在报告今年以来预算执行情况时指出，今年以来，国务院有关部门认真贯彻预算法和人大预算审查监督有关要求，严格执行十四届全国人大一次会议批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，优化支出结构，强化财税政策供给，支持经营主体更好发展。

在大力支持企业创新发展方面，中小企业数字化转型城市试点启动，探索中小企业数字化转型有效模式。持续开展专精特新中小企业财政奖补工作，带动培育12000余家国家级“小巨人”企业和9万余家省级专精特新企业。发挥国家中小企业发展基金等政府投资基金作用，以市场化方式引导支持种子期、初创期成长型中小企业加快发展。

在现代产业体系建设方面，坚持创新引领，提升科技创新能力。推动制造业高质量发展。引导制造业等企业加大研发投入，将符合条件的行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%，并作为制度性安排长期实施。统筹运用专项资金、政府采购、首台（套）保险补偿、政府投资基金等政策，支持大力发展先进制造业集群，促进传统产业改造升级和新一代信息技术、高端装备、新材料等战略性新兴产业发展壮大。

刘昆表示，下一步将重点支持做强做优实体经济。推动研发费用加计扣除等鼓励创新的惠企政策应享尽享，引导更多中小企业向专精特新方向发展。研究深化科技经费分配使用机制改革，不断提升科技投入效能。坚持把制造业高质量发展作为重中之重，强化创新驱动，加大关键核心技术攻关保障力度，研究支持先进制造业发展的相关政策，打造现代化产业体系。

(责编：杨曦、陈键)

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