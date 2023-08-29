我国海洋环境监管数字化智能化水平不断提升
科技日报北京8月28日电 （记者李禾）28日，生态环境部召开了以“加快建设美丽海湾，坚决守护好碧海银滩”为主题的新闻发布会。生态环境部海洋生态环境司副司长胡松琴表示，随着科学技术的持续发展，我国海洋环境监管手段数字化、信息化、智能化水平不断提升。
“海洋有自身的特点，对海洋生态环境监管要求比较高。过去，海洋生态环境监管主要依靠船舶巡航、调查监测等手段，监管频次和效能十分有限，而且容易受到海况、天气、船舶硬件等影响。”胡松琴介绍，如今，海洋生态环境监管创新应用了船舶自动识别系统（AIS）航迹数据、海洋倾倒区监测数据等，开发了海洋倾废监管系统，在办公室和电脑前就能及时发现疑似违规倾倒废弃物的船舶线索，并向中国海警局推送线索，实现了海洋倾废活动的非现场监管。
中国海警局新闻发言人刘德军也表示，中国海警局注重科技赋能，构建了海洋生态环境保护执法工作的“陆海空”立体监管模式，比如深化“互联网+”倾废执法监管，构建“生态云”平台等，及时发现并处置违法违规的倾废活动；综合运用小目标雷达、视频监控、船舶动态监控等系统，及时掌握海上情况变化，协调相关部门定期开展重点海域卫星遥感监测，强化重点部位和目标监控等。
“我们还利用无人机对海湾内的重要典型海洋生态系统、岸滩垃圾分布情况等开展监测，及时获取有关信息。”胡松琴说，各地也在创新海洋监管手段，比如福建省定期调度无人机和岸基摄像，对重点区域的海漂垃圾、陆源入海污染物进行监测；浙江省建设实施“数字鸟岛”智慧监测体系，远程实时监测中华凤头燕鸥等鸟类，实现了鸟类保护的数字化和智慧化。
作为一项重大的国情调查，第三次海洋污染基线调查于2023年全面展开。国家海洋环境监测中心主任王菊英表示，本次调查更加注重采用卫星遥感、无人机航拍等高新技术。“我们还将统筹国内优势技术力量，集中专业技术力量强的国家和地方监测机构、高校和科研院所，建立协同工作机制，高质量推进本次调查各项任务的实施。”
8月9日，我国在太原卫星发射中心成功发射环境减灾二号F星。胡松琴表示，生态环境部将会同相关科研院所和沿海地区，用好环境减灾二号F星等监管信息数据源和其他监管新技术，为应对突发环境事件、污染事故和重点风险源调查等提供技术支撑，提升海洋生态环境治理能力。
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