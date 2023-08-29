原标题：焦点访谈：暑期“热”经济 清凉消费氛围足

现在人们有个感觉，随着国内线上经济的迅猛发展，线上消费竞争越发激烈，线下消费空间挤压严重。提振消费，迫切需要打造新业态、新场景。今年的这个暑期，多地持续的高温天气催热了“清凉消费”。线上线下，“清凉商品”销售持续走俏；避暑休闲消费场景不断涌现，人们在消费的同时更加有体验感、氛围感和沉浸感。清凉消费亮点频现，不断激发出新的消费潜力。

室内，空调、WIFI 、西瓜；室外，防晒、遮阳、奶茶。今年暑期，持续的高温天气让清凉消费大热了起来。

要问今夏最火的消费品是什么，那肯定少不了防晒用品。随着多地高温天气突破历史极值，“物理防晒”用品也大受欢迎。满大街的防晒衣、防晒帽、冰丝袖套、防晒口罩，简直是老少皆宜、随处可见，而且还别有新意。

不仅款式丰富，防护效果今年也是步步升级。有直接“武装到脖子”的“脸基尼”，还有颜色能渐变的腮红口罩，商家真是花费了不少心思来推陈出新，每一款都是有“颜”又有“值”。

在义乌国际商贸城的防晒用品区，最近每天人都络绎不绝，他们都是赶来采购的批发商。

从今年7月以来，防晒产品在电商平台上迎来了销售大爆发。怎样的大爆发？比如，京东的时尚防晒衣成交额同比增长高达841%。

另外值得注意的是，尽管女性消费者一直是防晒装备消费的主力军，但由于今夏持续高温，男士防晒装备也火了起来。

今年6月，淘宝男士防晒新品数量同比增长了两倍，像防晒衣、防晒渔夫帽、男士大号遮阳伞、防晒口罩，都成了走俏产品，被小伙子甚至老大爷们都武装在了自己身上。

这些消费新趋势吸引了更多服装品牌入局，加速了产品迭代升级。今年一家服装企业推出了18款男士防晒服，是去年的两倍。为了迎合年轻潮人们的时尚运动需求，他们还推出了多款户外露营防晒服。

热天气盘活了冷资源，大热的夏天自然少不了各种好吃的冷饮冰品。

今年6月以来，冰淇淋、雪糕等冰品在美团外卖的销量同比增长七成左右，冰镇饮料销量较去年同期增长超1倍。

而电风扇、冰箱、空调等制冷降温类电器，自然也是消夏的必备品、暑期消费的重头戏。拼多多数据显示，空调成为今年大家电品类中销量增幅最快的产品，某品牌官方旗舰店空调品类在“618”期间销量同比增长达到了968%。

这火热的背后，藏着什么“密码”？

中国商业经济学会副会长王永平：“这些数据都说明户外消费增长的潜力还是很大的，比如人们更加注重养生和健康，清凉消费出现了时尚化、体验式的消费趋势；另外一个就是人们在精神上强调自己疗愈，比较关注自己的情绪价值。”

不光清凉用品火爆，今年暑期，市场上也出现了更多的消夏新业态和新消费场景。比如，在漫漫仲夏夜里来个浪漫“追星”。

8月12号是英仙座流星雨的最佳观测期，这一天，星空爱好者徐连达早早地来到了西涌国际暗夜社区的星空观测点，期待能够捕捉到难得一遇的流星画面。

47岁的徐连达是一名狂热的“追星人”，平时几乎跑遍了国内所有的星辰观赏地，之所以热衷到这里打卡体验，是因为这里的消费场景很与众不同。

暗夜社区三面环山，一面向海，能拍摄到“海天一色”的壮美景象，还能观测到浩瀚的宇宙星河。这是国内首个、亚洲第二个国际“暗夜社区”。它的设计融入了星空自然的理念，还对照明进行科学改造，减少过剩照明，保护夜晚不受光污染影响。

来到这个暗夜社区，可以“看银河”“观星星”，体验星辰大海的浪漫，探索浩瀚星河的神奇，还能听一场星空科普讲座，与志同道合的伙伴们交流，这样的沉浸式体验和融合场景，真是很让人心动，难怪会吸引大批体验者慕名而来。

休闲、观星、露营、烧烤，各种融合消费场景更丰富，氛围感也更强了。为了观看英仙座流星雨的梦幻场景，很多游客会提前很多天预定营地住宿等特色体验项目。

灯光暗了，经济亮了。当地把这些暑期新业态融合起来，以发展大产业的眼光，打造城市“山海星辰”的文旅品牌。消费者来这里听海浪、看日出、观星辰、吃海鲜，还会在城市大街小巷到处走走看看。

消费者玩的尽兴，当地消费市场也持续升温，共同打造了一个双赢的火热夏天。

深圳大鹏新区科技创新和经济服务局副局长陈晓旭：“不仅是对新的经济形态有所提升和刺激，对传统的消费形态也有了很大刺激和增长。

今年夏天，人们不光追求消费场景的丰富，还格外要求更新奇、更沉浸的消费体验。

在浙江淳安，萤火虫经济成为暑期亮点。游客在这里沉浸式体验夜间消夏的清凉，感受乡野自然的童趣。

来到一处1500多亩的萤火虫观赏区需要穿越两公里长的峡谷地带，这种“夜游+沉浸式”的深度小众化体验，吸引了很多游客。

一片片的萤光在草丛中飞舞，点点萤光犹如星河，体验者步入其中，如梦如幻。很多没有亲眼见过萤火虫的人，对这宛如童话的萤光世界欣喜不已。

城市里的人们渴望亲近大自然、放松疲惫的身心，这样的“疗愈式”消费场景大受欢迎。

浙江德清当地也抓住暑期赏萤季的契机，在观赏地打造了一系列新的消费项目，萤火写真、萤火晚餐、萤火文创……“萤火经济”成了当地文旅一张亮眼的名片。

神奇的赏萤活动结束后，在亲子间来一次“指尖互动”，是很多家庭的选择。来自上海的常皓正在和孩子一起制作“萤火灯”，既促进了亲子关系，也收获了新的知识。

清凉消费市场火爆，让诸多相关产业也迎来了新的机遇和发展空间。不过，如何让不断涌现的、具有巨大活力的新场景、新业态继续“热”下去，需要更大市场的挖掘和培育，更需要管理层的长远眼光和智慧。

王永平：“今年暑期很多新消费场景在崛起，人们对于情绪性的、度假性特征的消费有了更强的需求。精神文化消费成为刚需，这是消费升级的另外一个特征。去年冬天围炉煮茶特别火，今年夏天围炉冰茶变成一个新的时尚。秋天去观赏红叶，秋季更美。我们要把情绪消费、季节消费跟商业创新深度结合起来，这是有巨大潜力，可以不断深挖。”

文旅部调查数据显示，今年第三季度传统高温城市的整体出游意愿达到94.6%，受访者中38.4%的居民计划出游2次，35.1%的居民计划出游3次。在消费场景、消费业态愈发多元化、细分化的当下，让涌现出的新场景、新业态持续迸发消费活力，不仅需要营造新型消费的政策环境，更需要提升全方位的供给水平。汇聚点点“萤火”，形成燎原之势，才能打造更多体现文化内涵、人文精神的消费精品。

(责编：曹淼、李源)

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