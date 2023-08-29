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释放文旅消费新场景乘数效应

2023年08月29日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：释放文旅消费新场景乘数效应

　　今年以来，我国文旅消费需求加速释放，部分业态恢复至2019年同期水平甚至更高。文化和旅游部发布的数据显示，上半年，国内旅游总人次达23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入达2.3万亿元，同比增长95.9%，两个指标均恢复到2019年同期水平的80%左右。文旅消费成为我国新的消费增长点和动力源，对促进经济复苏、提振发展信心等具有较大综合效益，有利于增强消费对经济发展的基础性作用。

　　去年12月份，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，提出扩大文化和旅游消费。今年3月起，文化和旅游部以“促进文旅消费　共享美好生活”为主题，组织开展2023年文化和旅游消费促进活动。7月底，国家发展改革委制定出台《关于恢复和扩大消费的措施》，提出打造消费新场景，丰富消费体验，打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区，形成促进消费的一揽子政策体系。新场景具有强加成和互动性特征，在文化和旅游消费中尤为重要。

　　一般而言，新场景是指在消费过程中，消费者在特定场所和消费场景发生互动的一系列行为，是业态、产品、服务和环境要素等的立体化集成。随着5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能、元宇宙等前沿技术深度应用，文化和旅游消费场景持续革新。从表现形式看，既涵盖景区、度假区、街区、社区、商圈、园区、集聚区、楼宇建筑以及城市、乡村等物理空间的消费整体场景打造，也包括演艺、夜游、展览展示、主题娱乐、文创购物等特定活动的单体或复合场景打造，呈现出主题化、沉浸式和体验感等特征，体现科技、美学和文化价值，突出产品元素和服务要素集约互动，满足消费者个性化、多样化需求，具有较强的综合带动效应。近年来，“长安十二时辰”“只有河南·戏剧幻城”、teamLab无界美术馆等新场景产品火出圈，“国潮”、ACG（动画、漫画、游戏）和文学类IP与旅游场景融合，成为流量新入口，衍生新的产业链条和商业模式，推动了文化和旅游产业转型及消费升级。

　　场景和消费互相促进。一方面，文化和旅游场景带动消费升级；另一方面，消费升级又加速文化和旅游场景的迭代，成为当前文化和旅游融合发展的一大趋势。但是，从全国范围看，能够叫得响的文化和旅游消费新场景还比较少，各地在新场景的培育打造过程中，也面临一些问题和挑战。一是有些场景内容体验不佳，展览展示粗糙陈旧，产品同质化现象仍普遍存在。二是有些场景对文化内涵的挖掘不足，科技表现手段浮夸，线上线下消费体验浮于表面。三是多数新场景小而散，场景产品之间缺乏互动关联，爆款场景未能形成对城市发展的综合拉动效应。四是促进新场景发展的配套政策还不完善，经典案例推广力度还有待加强。

　　文化和旅游消费新场景的核心要义在于文化IP要与旅游要素结合，回归历史和生活，通过科技等手段见人、见物、见往事、见未来。发挥文化和旅游消费新场景的乘数效应，一是应以文化和旅游融合发展为主基调，推动文博、演艺、非遗、体育等文旅新业态赋能新场景，提炼推广文商旅融合等新模式。二是坚持线上与线下相结合，以数字化赋能新场景，持续推出情景化创意、高科技呈现和沉浸式体验产品。三是统筹盘活优质资源和要素，加快推动文化和旅游消费新场景布局，积极创造爆点效应和综合带动效应。四是聚焦人才、科技、金融、财税等领域，完善支持培育发展文化和旅游消费新场景的政策举措。（刘敏）

(责编：曹淼、李源)
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