人民网记者 乔雪峰

前不久，一列满载着太阳能光伏组件、风车支架等货物的中欧班列（中豫号）从中铁联集郑州中心站缓缓驶出，经阿拉山口，开往万里之外的德国汉堡。

十年来，中欧班列（中豫号）越开越密、越跑越快，累计开行超8000列，业务网络遍布40多个国家140多个城市，形成了多站点、多线路、多口岸的国际多式联运物流网络。

多式联运“一单制”“一箱制”是推动多式联运高质量发展的有效途径，是构建现代综合交通运输体系的必然要求。近日，交通运输部等多部门印发《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》（以下简称《意见》），进一步推进多式联运高质量发展，推动交通物流提质增效升级，更好服务支撑实现“物畅其流”。

多位专家对此表示，《意见》指明了当前和未来一段时期，多式联运“一单制”“一箱制”发展的总体思路、发展目标和主要任务，对于构建现代综合交通运输体系、更好服务构建新发展格局、加快建设交通强国具有重要意义。

人享其行、物畅其流

多式联运打通经济高质量发展“大动脉”

部分民航、铁路企业合作推出了“空铁联运”产品，旅客可以一键下单，一次购票。

重点港口拓展“门到门”全程一体化服务，探索创新“一单联运”业务。

重庆、成都、义乌、武汉等地依托中欧班列开展铁路运单物权凭证功能和融资模式探索。

近年来，围绕“一票制”“一单制”“一箱制”，各类模式的多式联运在我国各地不断探索创新。

“综合运输服务‘一票制’‘一单制’‘一箱制’发展，是推进实现‘人享其行、物畅其流’的重要载体，是构建现代综合交通运输体系、加快建设交通强国的重要内涵。”交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示。

据韩敬华介绍，“一票制”就是要实现旅客出行“一次购票、一次支付、一证（码）通行”，不断改善出行服务体验；“一单制”就是要实现货物多式联运“一张单证，一次委托、一次结算、一次保险、全程负责”，推动物流提质降本增效；“一箱制”就是要实现“不换箱、不开箱、一箱到底”，依托集装单元提升转运作业质效。

中国铁道科学研究院集团有限公司运输及经济研究所副所长、研究员郑平标接受记者采访时表示，积极推进“一单制、一箱制”，不断提升我国多式联运服务效能，推动交通运输结构调整优化，构建现代化综合交通运输体系，更好服务加快构建新发展格局，着力推动国民经济高质量发展。

“发展多式联运‘一单制’‘一箱制’是促进物流降本增效的有效抓手。”交通运输部规划研究院院长、党委副书记刘昕表示，多式联运具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好的特点，可以充分发挥各种运输方式比较优势和组合效率，是促进物流降本增效的有效途径。

近年来，重庆市依托西部陆海新通道、中欧班列等出海出境大通道，探索试点多式联运“一单制”，签发铁海联运“一单制”提单，实现“一次委托、一单到底、一次保险、一箱到底、一次结算”。

截至2023年7月，重庆市累计签发铁海联运提单、国际铁路提单超9700票、货值约44.6亿元。

多措并举、统一部署

多式联运“一单制”“一箱制”发展迎来新机遇

一直以来，我国都高度重视多式联运发展和运输结构调整工作。自2016年以来，交通运输部联合国家发展改革委先后启动了4批次、116个多式联运示范工程项目，围绕设施互联、信息互通、模式优化等，着力推进多式联运创新发展。

党的二十大报告提出建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本。在2023年全国交通运输工作会议上，交通运输部再次强调要推广“一箱制”。

2023年3月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，要求开展货物多式联运专项行动，积极推进多式联运“一单制”发展，组织开展多式联运“一单制”试点，并首次提出要深入研究推广“一箱制”模式。

郑平标表示，这些政策出台和项目实施为多式联运“一单制”“一箱制”发展提供了坚实的政策保障和实践基础。

交通运输部水运科学研究院副院长刘占山告诉记者，如今，随着《意见》的印发和实施，标志着集装箱运输“一箱制”已上升为国家顶层战略，将长期指导行业发展。

刘占山指出，集装箱运输“一箱制”是基于当前我国跨运输方式衔接系统性和制度性成本较高等问题所提出的一种符合运输市场发展需求的新模式，其内涵是指集装箱在不同运输方式间转运时“中途不换箱”、“全程不开箱”，实现“一箱到底”。

其中，“中途不换箱”要求不同运输方式集装箱适配性一致，转运过程仅对集装箱单元进行吊装作业，无需对箱内货物进行掏箱、换箱；“全程不开箱”要求仅在起运地和目的地对货物进行查验，运输途中无需开箱对货物进行二次查验。

刘昕则表示，实现“一单制”“一箱制”必须要推动信息互通、规则联通、运输畅通、要素融通，是对运输链全要素升级、转型和再造，是对综合交通运输体系的系统性创新变革，对于加快建设交通强国具有重要的支撑保障和先行引领作用。

破除难点 解决痛点

六个方面提升多式联运服务水平

近年来，我国“一票制”“一单制”“一箱制”发展虽取得初步成效，尤其以铁水联运为主要表现形式的集装箱运输“一箱制”得到快速发展。据统计，2023年上半年，全国港口集装箱铁水联运量完成477万标箱，同比增长9.2%。

然而，我国多式联运发展仍存在数据信息不共享、服务产品不丰富、制度规则不衔接、保障机制不健全、经营主体培育不到位等问题。

对此，韩敬华表示，《意见》将从六个方面提升多式联运服务水平：

一是推进多式联运信息互联共享，加快多式联运数据开放，支持多式联运信息集成服务发展，推广应用标准化多式联运电子运单。

二是推进国际多式联运单证应用创新，加快国际多式联运提单推广应用，推动国际多式联运电子提单发展。

三是拓展多式联运“一单制”服务功能，探索赋予多式联运单证物权凭证功能，探索发展多式联运“一单制”金融保险服务，优化多式联运“一单制”通关监管。

四是健全多式联运“一箱制”服务体系，完善“中途不换箱”合作机制，优化“全程不开箱”流程管理，提升“一箱到底”服务能力。

五是大力培育多式联运经营人，鼓励骨干企业向多式联运经营人转型，引导多式联运相关企业加强协同协作。

六是完善多式联运标准规则，健全多式联运“一单制”标准，推进多式联运服务规则衔接。

刘昕表示，发展多式联运“一单制”“一箱制”，就是要通过推广标准化单证、促进信息数据互联互通、拓展单证服务功能、培育骨干多式联运经营人等政策措施组合拳，促进多式联运提质扩面，进一步释放多式联运降本增效作用，切实为构建现代流通体系、促进物流降本增效贡献力量。

2018年，为深入服务外贸企业、服务地方经济发展，宁波舟山港集团率先在“渝甬通道”运营平台与多家主流船公司签订海铁联运全程运输协议（海铁联运CCA协议），明确“渝甬通道”海铁联运运输的客户，均可在重庆实现本地订舱、提单签发、箱源互用，正式开启多式联运门到门“一单制”运输，实现港口+物流的发展新模式。

截至目前，“渝甬通道”海铁联运班列已累计开行1500余班，服务重庆及周边地区企业超300家，完成全程运输重箱量超4万标箱。

此外，针对多式联运“一单制”推进过程中存在的信息共享难等问题，《意见》提出完善铁路、道路、水路等企业数据市场化开发机制，明确各种运输方式数据开放内容，鼓励支持铁路、道路、水路及第三方物流骨干企业向多式联运信息集成服务商转型发展；同时，引导国内公铁联运、铁水联运使用标准化运单，进一步探索陆海空多式联运运单统一，研究构建连接生产流通、串联物流贸易的供应链服务平台。

韩敬华表示，下一步，交通运输部将继续会同有关部门单位，完善制度标准，强化政策支持，组织开展试点示范，为“一票制”“一单制”“一箱制”发展营造良好环境，加快推动构建现代综合交通运输体系。

(责编：罗知之、吕骞)

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