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1—7月我国造船三大指标全面增长 国际市场份额继续全球领先

2023年08月29日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （黄盛）据中国船舶工业行业协会日前发布的《2023年1—7月船舶工业经济运行情况》显示，今年1—7月，我国造船三大指标全面增长，国际市场份额继续全球领先，行业收入利润持续回升，船舶工业保持良好发展势头。

全国三大造船指标同比增长

数据显示，今年1—7月，全国造船完工2409万载重吨，同比增长15.6%。承接新船订单4476万载重吨，同比增长74%。7月底，我国手持船舶订单12790万载重吨，同比增长23.4%。

同时，全国完工出口船2029万载重吨，同比增长13.1%；承接出口船订单4144万载重吨，同比增长75.6%；7月末手持出口船订单11885万载重吨，同比增长29%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的84.2%、92.6%和92.9%。

造船三大指标国际市场份额保持领先

数据显示，今年1—7月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的47.8%、67.7%和52.9%。

同时，1—7月，全国造船完工量870万修正总吨，同比增长30.2%；新承接船舶订单量1738万修正总吨，同比增长39.9%。截至7月底，手持船舶订单量5600万修正总吨，同比增长30.7%。

按修正总吨计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.5%、62.7%和47.3%。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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