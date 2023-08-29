人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）记者从科技部28日在京举行的2023浦江创新论坛新闻发布会上获悉，2023浦江创新论坛（第十六届）将于9月9日至11日在上海举办，主题为“开放的创新生态：创新与全球链接”。主宾国为巴西，主宾省为湖北省。

科技部政策法规与创新体系建设司司长解敏介绍，本届论坛邀请了来自中国、巴西、美国、英国、德国、法国等近30个国家和地区的200余位嘉宾演讲共话全球创新生态。论坛期间，将重点举办1场开幕式及全体大会、2场主题论坛、9场专题论坛、2场展示对接和多场发布会、“中巴之夜”等活动。其中，围绕当前科技工作面临的新形势新挑战，科技部计划组织“创新体系与科技评价”“区域创新发展”两场主题论坛，推进我国科技评价体系转型，打造区域协同发展交流的大舞台。

上海市科学技术委员会二级巡视员陈宏凯介绍，主宾国巴西、主宾省湖北省都将全面参与论坛各项活动中并在全球技术转移大会的国家馆中展示最新科技成果和技术需求。此外，塞尔维亚代表团、柬埔寨代表团等历届主宾国和“一带一路”合作国家也积极参与论坛并参访相关科研机构。

记者了解到，本次论坛全体大会将邀请中外科学家聚焦国际科技开放合作、开放创新生态建设分享国际热核聚变实验堆、人类表型组计划、大飞机全球创新合作等的最新进展和成果。专题论坛将围绕脑科学、物理基础前沿、生命健康、绿色低碳、纳米技术、机器人等科技前沿领域邀请海内外院士、国际科研机构及组织负责人发表演讲，交流智慧。

两场展示对接活动也将闪亮登场。首次设立的全球创业投资大会，搭建为项目“找”资本，为资本“找”项目的国际双创服务平台，锁定生物医药、人工智能、先进制造三大硬科技赛道，已有全球1000多个A轮融资前的创业项目报名，500多家孵化机构、200多家投资机构参会，将遴选100个优质项目进行专业路演。全球技术转移大会已经成功举办三届，今年将聚焦“创新需求、人才需求、资本需求”三大创新要素，发布全国2000多项最新企业技术创新需求，企业悬赏资金82亿元，首次发布全国10000多个高层次人才岗位需求。

巴西驻华大使馆公使衔参赞达科斯塔表示，巴西非常荣幸能受邀成为本届论坛的主宾国。在巴西与中国持续推进和深化科技创新领域合作的背景下，来自巴西政府、企业、学术界及研究机构的专家代表将组团前往上海。论坛期间，还将举办“第四届中巴创新周”和“首届中巴纳米科技研讨会”，共同探索双方在产、学、研方面合作的新路径。

湖北省科技厅副厅长吴骏介绍了湖北省近年来科技创新工作成效以及参与论坛的相关情况。他表示，当前湖北正处在谱写新时代湖北高质量发展新篇章的关键期，作为本届论坛的主宾省，将积极参与论坛各项活动中，以此加强与包括主宾国巴西在内的国家和地区的科技合作和人才交流，共同推动科技创新。

据悉，本届论坛还将继续设置专场成果发布会，作为重要成果和创新观点的“首发站”，联合国内外智库发布《全球主要创新城市科创发展指数报告》《2023理想之城-迈向教育、科技与人才高度发展的全球城市》《未来产业创新前沿领域分析》等多项高质量研究报告。

(责编：赵竹青、吕骞)

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