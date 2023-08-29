人民网北京8月29日电 （焦磊）近年来，随着移动办公、学习需求的爆发，手机扫描市场悄然生变。据夸克扫描王数据显示，用户扫描学习相关内容数量长期位居第一；职场人群的扫描内容量过去一年增长三倍。同时，Z世代用户不仅要求扫得清晰，他们对编辑、分享、存储乃至创作都有了更加个性化的需求，而传统的手机扫描已经很难满足这一变化。

而随着AI大模型技术逐渐深入到应用层面，手机扫描的功能和体验迎来了全面升级。日前，阿里智能信息事业群推出搭载AI大模型技术的手机扫描产品“夸克扫描王App”，集合高清扫描、提取文字、格式转换、去除手写笔迹、自拍证件照等20余种功能，能够更精准、更高效地识别、分析与理解复杂内容。

据悉，夸克扫描王App应用了最新AI大模型的技术能力，基于大语言模型的结果优化，能够在复杂场景下模仿人类思维，更精准地识别、分析和提取文字、公式及图片等内容，从而实现更完美的扫描效果。

过去一年，夸克扫描王自研的AI大模型,通过对海量图文数据的训练，首次将多模算法引入文字识别领域，让公式识别、手写识别的效果大幅度提升。同时，夸克扫描王将游戏引擎数据模拟方法与半监督模型训练方法引入到文档扫描的模型开发中，快速提升文档矫正、字迹清晰度、背景杂质擦除效果。

夸克扫描王产品负责人认为，扫描是用户资产数字化的重要场景，搭载AI大模型的能力后，一方面可以让被扫描内容呈现出更好的效果，也会让用户拥有更加自由的创作空间，进而帮助用户实现扫描场景下的提质增效。

(责编：王震、吕骞)

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