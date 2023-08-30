本报记者 欧阳洁 王 珂 白光迪

浙江湖州德清县乾元镇第一产业智慧物流园区，工作人员在主控台实时查看分拣机器人运行情况。

倪立芳摄

流通一头连着生产，一头连着消费，在国民经济循环中起着重要的基础性作用。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，“优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。”

推动现代流通体系建设，对培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，推动国民经济循环畅通具有重要意义。我国智慧物流发展有哪些新趋势？下一步如何发展？带着这些问题，记者进行了走访。

应用新技术，智能分拣大幅提升效率

一辆辆装满包裹快件的物流配送车，井然有序地排队进出……来到湖南长沙望城区楠竹塘路的京东物流园，在大门口就感受到繁忙的气息。

走进园区的智能仓储中心，一个个装着商品的货架，在各个区域之间自动穿梭。这些货架的“脚”，就是应用了5G技术的“地狼”AGV智能拣选机器人。

记者看到，这种智能拣选机器人看起来是一个圆圆的托盘，虽然体积不大，但力气一点不小。一旦有指令下单，智能拣选机器人就会在布满二维码地标的场地内自动规划路线，寻找到目标货物的货架，然后托举整个货架，并将其送往需要的作业区，实现了“送货人不动、货到人拣选”。

“200多台智能拣选机器人，把搬运效率提升了3倍以上。”京东物流长沙亚洲一号智能物流园负责人高明阳说，这个智能仓储中心目前有3.5万种商品，自动作业、自动避让、自动充电的智能拣选机器人，提高了工作效率，提升了应对峰值订单的处理能力，而且实现零丢包，保障更加安全准确地把快件送达消费者。

离开智能仓储中心，来到智能分拣中心，又是另外一番忙碌景象。

自动化分拣线上，传送带在高速运转，大大小小的包裹躺在皮带上，争分夺秒地“奔跑”。高速自动矩阵、动态称重量方仪及各类自动分拣机正密切配合开展分拣，一个个快递通过传送带被运送到指定位置。

“看！货物传送、分拣都已经自动化，商品下一站去哪，就会自动滑到对应的站点。”物流园分拣中心负责人李智飞说，整个分拣系统如同一个铁路网，传送带就像火车，包裹面单如同车票，传送带上每隔一段距离就有一个分拣装置，如同这个“铁路网”上的一座座车站。

包裹面单上的一串数字，是包裹独一无二的身份证，上面记载了收件人的详细信息。在每条流水线上方都装有智能扫描器，对包裹面单上的包裹重量等信息进行快速扫描收集，并通过后台系统确定它该去的地方。上了分拣线，包裹就像是坐上了“火车”，根据自己的车票，通过电脑控制，准确抵达目的地的“车站”。包裹“到站”后，分拣装置会自动让其“下车”，分到装置两侧的格口，随着长长的滑梯进入下方的集包袋。

湘江世纪城、长沙河西、长沙望城……集包袋上方都注明了包裹要去的下一个站点。当集包袋的包裹数量或重量达到指定范围后，格口灯会亮起，提醒工作人员缝包，并且及时替换上空的大包。随后，装好包裹的集包袋会被分拣人员送到下一个流程的传送带，并由传送带自动运输到装车区进行装车。

高明阳介绍，京东物流长沙亚洲一号智能物流园望城散货分拣中心面积达2.4万平方米，实现了全品类分拣，分拣效率比传统人工作业方式提升3倍，峰值拣货件数达到8.6万件/小时。目前，京东物流90%以上的自营订单可以在24小时内送达。未来，将把更多新技术应用到园区内智能搬运、智能存储、智能物流视觉追溯、可视化管理等环节，带动物流效率进一步提升。

完善全链条，科学运输抢出鲜味

8月7日凌晨，江苏连云港，一艘满载东海梭子蟹的捕捞船返港。“虽然比往年迟了几天，但梭子蟹的个头比去年更饱满。”码头搬蟹的船员一边忙着卸货，一边对记者说。

味道鲜美的东海梭子蟹，是餐桌上的美食。从深海到餐桌，怎样才能更大限度保持梭子蟹的鲜味，考验全链条物流配送的水平。记者跟随盒马鲜生的生鲜采购团队，体验了一次跟时间赛跑的物流“抢鲜”。

在源头，梭子蟹捕捞船队经过10个小时左右的航行来到渔场，下网、捕捞后，由接鲜船接力将梭子蟹送到码头。到港的梭子蟹，先被“请到”中转水车的冰水中休息，低温状态可以让梭子蟹安静下来，更好地应对接下来的远距离运输。

30分钟后，中转水车到达位于港口附近的盒马梭子蟹直采中心。现场几十个“挑蟹官”已经严阵以待。“挑蟹官”主要工作是按照重量、饱满度、鲜活度等标准分拣符合要求的梭子蟹，工作秘诀在于“稳准轻”。凭经验单手就要精准拿捏，挑出符合重量标准的肥美螃蟹。

经过挑选符合标准的梭子蟹会被转回筐内，准备坐上发往各地的货车。长途运输怎样更稳妥？要在智能方面下功夫。“今年我们按照‘移动水族馆’的标准升级了货车，除了配备加氧、温控等设备外，还有二级过滤以及气动海水循环、海水蛋白分离等专业装备，通过6条活鲜配送线路，覆盖全国近20个城市。”盒马水产采购相关负责人说，之所以配备这么多设备，就是为了最大限度保障运输过程中使用的海水新鲜度，提高梭子蟹到目的地成活率。

30分钟的准备过后，第一车东海海捕梭子蟹准备发车，目的地是上海、杭州、青岛等盒马鲜生门店。满载梭子蟹的“水族馆”货车，运输过程中不能急加速、急刹车，匀速行驶才能确保“旅途”的舒适性。

几个小时的长途旅行后，梭子蟹抵达盒马鲜生在上海的各个门店。门店同样拥有完整海产养殖设备保证梭子蟹的鲜活。盒马鲜生相关负责人介绍，由于距离不同，对于北京、广州、深圳、成都、重庆、西安等城市，东海梭子蟹也会通过生鲜供应链陆续送达。

提高利用率，智能仓储节本又增效

走进北京顺义区融链·北京空港智慧物流园的鲸仓，3层高约9米的灰色金属储物架基本占据了整个仓库空间，货架顶上安装的多个橙色方形机器人灵活地穿梭移动。分拣台上，工作人员从货箱中取出商品，用扫码枪一扫就能准确挑拣出要找的商品，包装、发货，直接送到消费者手里。

“之所以叫鲸仓，就是希望像巨大的鲸鱼一样，尽可能地利用空间，密集存储商品。”鲸仓北京分公司总经理叶冀翔介绍，传统零售仓库的空间利用率为8%至12%，人工搜寻成本高，而鲸仓借助智能立体仓储将存储空间从3米增高到9米，能将存储效率提升6倍，仓库空间利用率提高到85%。

智能仓储的核心在于智能拣选系统，被称为“蜘蛛拣选系统”。每一件商品入库前，工作人员会扫描商品上的标签码，再与即将放入的货箱上的箱码绑定，这样系统就能准确记录下每件商品存放的地方。等到需要取货时，系统能从密集存储的空间内精准定位存放商品的货箱，通过智能机器人快速把货箱运送到分拣台，工作人员核验标签码就能方便地找到商品。

在鲸仓北京仓6000多平方米的仓库内，存放着超过250万件商品。“每件商品被挑选出来传送到分拣台上，只需要两分钟。也正是因为效率的提升，可以尽可能地减少工作人员。平时一个操作过道上只需要两名工作人员，高峰期出货量变大时，最多也只需要三名工作人员。”叶冀翔介绍。

“零售仓储智能化升级，就是希望通过智能化改造，存储更多商品、使用便捷的方式能快速找到商品，还能减少人工操作，有效节约空间资源和人力成本，以适应快速发展的快递物流行业。”鲸仓相关负责人李林子介绍。

李林子表示，建设现代流通体系，数字化、智慧化是一个重要方向。加快大数据、人工智能等新技术的应用，有利于推动物流各环节流程再造，可以提高物流服务时效性、多样性、可靠性，还能提高物流市场供需匹配效率，有效降低流通成本。

“我们将系统运行数据加密流转到区块链网络上，包括仓储设备数据流、业务订单流、项目资金流等，数据真实可信、完整丰富，产业链上参与各方能共同看到账本。”李林子介绍，“上链数据能呈现仓库真实的运营状况，投资方能据此作出投资决策，合作方能看到投入回报情况，零售厂商能看到物流服务效率，这有效解决了产业协作过程中的信任问题，让消费者得到更多实惠。”

《 人民日报 》（ 2023年08月30日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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